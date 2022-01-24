للمبتدئات.. الأساسيات الـ 5 للمكياج اليومي

إذا كنت تبحثين عن دليل سهل لمنتجات المكياج الأساسية للاستخدام المنتظم، فعليك أن تتعرفي عن الأساسيات الخمسة التي يجب عليك بالتأكيد الاحتفاظ بها في صندوق المكياج الخاص بك!

كريم بي بي



كريم البي بي، المعروف أيضًا باسم "بلسم الجمال" هو المنتج المثالي لاستبدال كريم الأساس بشكل منتظم يوفر تغطية شفافة للوجه بمجرد وضعه على الوجه وهو أفضل سطح على الإطلاق لإضفاء مظهر ناعم "بدون مكياج".

تعتبر كريمات BB أيضًا ميسورة التكلفة أكثر من كريم الأساس ، وبالتالي ستكون إضافة مثالية للعبة المكياج الخاصة بك!

كحل

يمكن أن يجعل محدد العيون مكياجك أو يكسرها في أي وقت، فإن محدد العين المثالي يعزز ويحدد عينيك، مما يجعلك تبدو كخبير مكياج.

تتوافر مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام مثل أقلام الرصاص ، وأقلام تحديد العيون السائلة ، وأقلام تحديد العيون المقاومة للماء ، وفرش الآيلاينر ، إنها مهارة لن تستغرق وقتًا طويلاً لإتقانها.

فرشاة الحاجب ذات الزاوية

عام 2022 هو عام اتجاهات مكياج العيون الناعمة لذلك يجب ان تحظي بحواجب محددة والصحية مع لمسة من الجل الريشي عليها واحدة من أكبر علامات "المظهر النظيف" الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

ستساعدك فرشاة الحاجب المائلة على تحقيق ذلك وأكثر من ذلك بكثير.

ماسكارا

تعتبر الماسكارا، وهي إضافة مكياج مثالية لجميع الجميلات اللواتي يرغبن في إبقائها منخفضة المستوى، هي الطريقة المثلى لجذب الانتباه إلى عينيك يمكنه شد منطقة العين على الفور دون بذل الكثير من الجهد، مع التركيز على الجمال الطبيعي لرموشك.

إنه يعطي مظهرًا محددًا وسيبدو رائعًا حتى في الأيام التي تريد فيها الخروج مع القليل من بلسم الشفاه وواقي من الشمس.