محافظ بورسعيد يشيد بدور رجال القضاء المصري

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل داخل إدارة الشؤون القانونية بمحافظة بورسعيد، و مناقشة تطورات العمل بعدد من الملفات القضائية، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، و الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والسادة مستشاري المحافظة، و مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

ورحب محافظ بورسعيد بالمستشارين وأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة، مشيدا بدور رجال القضاء المصري، معرباً عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية، والتي تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا، مشيرا إلى أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع الهيئات القضائية المختلفة .

واستمع محافظ بورسعيد من المستشارين ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة للموقف الحالي لعدد من الملفات والموضوعات القضائية، موجها بالتنسيق بين الجهات الإدارية والمستشارين لسرعة البت وانهاء عدد من الملفات وإزالة أى معوقات قائمة.