بروتوكول تعاون بين حقوق عين شمس وهيئة النيابة الإدارية

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية.

وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية السابق، والمستشار أحمد موسي أمين عام هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور مصطفي الجوهري رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، والدكتور مني رمضان، رئيس قسم القانون العام، الدكتور محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص.

ووجه المستشار عزت أبو زيد، الشكر لجامعة عين شمس بقبول هيئة النيابة الإدارية ، عضوا بمجلس كلية الحقوق.

وأوضح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لابد ان تهتم كليات الحقوق بصورة عامة بتدريس أصول التحقيق بصورة كافية فهي جزء من عمل الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والنيابة العامة.

من جهته، أعرب د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتحقيق الإفادة والاستفادة للطرفين.

وأشار د. محمد صافي عميد كلية الحقوق ، أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وكذلك التعاون فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها، وتنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وتبادل الخبرات العلمية فى علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة من دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات؛ بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة والمحاكاة الصورية التي كانت الريادة فيها لكلية الحقوق منذ اكثر من عشرون عاما.

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