عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين حقوق عين شمس وهيئة النيابة الإدارية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

وقع  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية.

وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، والدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية السابق، والمستشار أحمد موسي أمين عام هيئة النيابة الإدارية،  الدكتور محمد الشافعي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور مصطفي الجوهري رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، والدكتور مني رمضان، رئيس قسم القانون العام، الدكتور محمود لطفي، رئيس قسم القانون الدولي الخاص.

ووجه المستشار عزت أبو زيد، الشكر لجامعة عين شمس بقبول هيئة النيابة الإدارية ، عضوا بمجلس كلية الحقوق.

txt

تاج الدين يشهد إطلاق جامعة عين شمس مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي

txt

اليوم.. آخر موعد لتطعيم طالبات كلية بنات عين شمس بلقاح كورونا

وأوضح المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لابد ان تهتم كليات الحقوق بصورة عامة بتدريس أصول التحقيق بصورة كافية فهي جزء من عمل الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والنيابة العامة.

من جهته، أعرب د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتحقيق الإفادة والاستفادة للطرفين.

وأشار د. محمد صافي عميد كلية الحقوق ، أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وكذلك التعاون فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها، وتنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وتبادل الخبرات العلمية فى علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة من دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات؛  بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة والمحاكاة الصورية التي كانت الريادة فيها لكلية الحقوق منذ اكثر من عشرون عاما.

271540733_1098251040932464_5633341460003348624_n
271540733_1098251040932464_5633341460003348624_n
271825048_3184059955155966_5318451192779270058_n
271825048_3184059955155966_5318451192779270058_n
271880185_1319891411846123_113722987089500346_n
271880185_1319891411846123_113722987089500346_n
272019985_1134561094006560_7690704376099147471_n
272019985_1134561094006560_7690704376099147471_n
272032886_1029628997767489_7157821887535157755_n
272032886_1029628997767489_7157821887535157755_n
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور ايمن صالح رئيس هيئة النيابة الإدارية كليات الحقوق

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان

وزير الخارجية اللبناني: سنرد على مقترحات الكويت قبل السبت‎‎

تشكيل منتخب مصر.. موقف أبو الفتوح والونش من المشاركة أمام كوت ديفوار

وزير الإنتاج الحربي: خط إنتاج الصلب المدرع إنجاز كبير لزيادة قدرات التصنيع المحلي

استغاثة مريض ضمور.. والده: بربطه في حبل مضطر ونفسي نلاقي علاج| شاهد

وزير الإنتاج الحربي: الصلب المدرع منتج أمن قومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

ضبط طالب ابتز طالبة بالصف الثالث الإعدادي في المنوفية

وفاة «زينب» ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

الخميس.. إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بأمر من جهاز حماية المستهلك.. سلع لا يجوز استبدالها أو إرجاعها

داعية إسلامي يفسر كيف يعرف الدجّالون أسرار الأشخاص | فيديوجراف

مراهقون ونساء .. الأزهر العالمي للفلك يكشف نسبة المتابعين للأبراج والتنجيم

بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ