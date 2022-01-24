أميرة أبو شقة: بطولات الشرطة ملحمة وطنية سجلت في صفحات التاريخ

هنأت النائبة اميرة أبو شقة عضو مجلس النواب ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة وضباط وافراد بمناسبة عيد الشرطة الـ 70 والتي تأتي في ذكرى ملحمة وطنية قامت بها الشرطة، وبطولات سجلت في صفحات التاريخ بحروف من نور ، وبرهنت على بسالة وشجاعة الشرطة، وعلي القرار الجريء الذي اتخذه الزعيم الوفدي الخالد ، وزير الداخلية آنذاك فؤاد باشا سراج الدين والذي أعلى فيه الثوابت والقيم الوطنية وضرب ضباط الشرطة اروع الأمثلة في التضحية والفداء .

وأضافت ابو شقة، في تصريحات لها اليوم بان القاصي والداني شاهد ماقدمته الشرطه المصريه علي مدار تاريخها الوطني المشرف في مكافحة الجريمة ، وفي القضاء علي الارهاب ، ولها كل الفضل بجانب الجيش المصري في الامن والامان الذي نعيش فيه الان ، موضحه بان تضحيات ابناء الشرطه وارواحهم الذكيه ودماؤهم الطاهرة ، روت ارض الوطن لننعم بالامن والاستقرار والازدهار .

وتابعت ابوشقه :التطور الكبير الذي اعتمدته الداخليه في الخطط والمناهج باستخدام اليات التكنولوجيا الحديثه ساهمت بشكل كبير في الكشف علي الجريمه ، وكذلك تطوير اساليب البحث والتسليح والتدريب ، والارتقاء بمنظومه السجون ، وتفعيل حقيقي لحقوق الانسان جميعها رسمت اروع صور التضحيه والفداء وساهمت في استقرار الوطن

وقدمت ابوشقه الشكر لكل الادارات والقطاعات والافرع بوزارة الداخليه وعلي راسها ، قطاع الامن الوطني ، وقطاع الامن العام ومكافحة الجريمه وكافة افراد علي الدور المهم الذي يبذلونه لتحقيق الأمن بأنحاء الجمهوريه والتضحيات الغالية في سبيل رفعة وتقدم وطننا الغالي.