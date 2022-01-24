أداء أسطوري.. جزر القمر تودع أمم أفريقيا بالهزيمة من الكاميرون 2-1

تأهل منتخب الكاميرون لدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوزه الصعب على جزر القمر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

وقدم منتخب جزر القمر شوطًا أول عنوانه الفدائية والقتال، رغم الظروف الصعبة التي مر بها والمتمثلة في عدم لعبه بحارس مرمى واستعانته بشاكير الهادهور المدافع للعب في هذا المركز.

وتوالت متاعب جزر القمر بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نديم عبدو في الدقيقة السابعة بعد عرقلته لأحد لاعبي الكاميرون.

واستبسل لاعبو جزر القمر في الدفاع عن مرماهم والذي لم يهدده الكاميرونيين كثيرًا، لكنهم استطاعوا هز الشباك في الدقيقة 29 عن طريق كارل إيكامبي بتسديدة أرضية من متابعة لتمريرة فينسنت أبو بكر.

وكاد لاعبو جزر القمر أن يهزوا شباك الكاميرون في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من أحمد موغني تصدى لها أونانا حارس الكاميرون، لترتد لـ ألفريدو محمد فأطلق بدوره تسديدة قوية، تصدى لها أونانا للمرة الثانية.

واستمر صمود لاعبي جزر القمر حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الكاميرون بهدف وحيد فقط.

وفي الشوط الثاني، كاد فينسنت أبو بكر أن يسجل الهدف الثاني لـ الكاميرون في الدقيقة 49 بضربة رأسية، لكن شاكير الهادهور تصدى لها ببراعة.

وتألق الهادهور استمر بتصديه لتسديدتين عن طريق فينسنت أبو بكر ونجاماليو في الدقيقة 54.

وتمكن فينسنت أبو بكر من تسجيل هدف ثان للكاميرون في الدقيقة 70 بعد انفراده بمرمى الهادهور.

واستبسل لاعبو جزر القمر لتسجيل هدفًا في شباك الكاميرون، لكن أونانا تصدى لتسديدة ألفردو محمد في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 81، سجل يوسف مشنجاما الهدف الأول لـ جزر القمر من ضربة حرة مباشر رائعة من مسافة بعيدة.

هدف مشنجاما لم يكن كافيًا لتجنب جزر القمر توديع البطولة بأداء رجولي رغم الظروف التي تعرضوا لها، لتذهب بطاقة التأهل للكاميرون، والتي ضربت موعدًا مع جامبيا في دور ربع النهائي

تشكيل جزر القمر

تم الدفع بالمدافع شاكير الهادهور، الذي يبلغ طوله 175 سم، في مركز حراسة المرمى، بعد رفض اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إشراك الحارس علي أحمادا رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد القمري إصابة اللاعب قاسم مداهومام بتسمم غذائي وغيابه عن مباراة اليوم.

وضم تشكيل جزر القمر كل من:

في حراسة المرمى: شاكير الهادهور

خط الدفاع: ياون زاهاري- نديم عبدو - محمد يوسف - سعيد بكاري

خط الوسط: بنجالود يوسف - رافيدين عبدالله - فؤاد باشيرو - أحمد موغني

خط الهجوم: يوسف مشنجاما - الفردو محمد بن نبوهان

تشكيل الكاميرون

وضم تشكيل الكاميرون كل من:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: جان كاستيليتو - مايكل نجادو - نوهو تولو

خط: كولينز فاي - أندريه زامبو أنجويسا- مارتين هونجلا - تشوبو مواتينج - نيكولاس مويمي نجاماليو.

خط الهجوم: كارل توكو إكامبي - فينسنت أبوبكر