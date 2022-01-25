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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد الذي يزور القاهرة.

 ويعقد الوزير شكري مع ساترفيلد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية، حول القضايا الافريقية ذات الاهتمام والتحديات التي تواجهها دول القارة فضلا عن قضية سد النهضة والتطورات في السودان.

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وجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اعلنت مطلع الشهر الجاري تعيين سفيرها السابق في تركيا والذي انتهت ولايته فيها، ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا لأزمتي السودان وإثيوبيا، خلفا لـجيفري فيلتمان.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي أنوتني بلينكن، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نبأ تعيين ديفيد ساترفيلد، في السابع من يناير، في هذا المنصب.

 

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