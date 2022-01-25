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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المجر تهدي مكتبة العاصمة الإدارية بمدينة الفنون والثقافة مجموعة من الكتب المميزة

السفير محمد الشناوي
السفير محمد الشناوي

أعلن السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في بودابست، عن إهداء المجر مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع بمدينة الفنون والثقافة عدداً من أمهات الكتب المجرية، حيث من المقرر أن تصل الكتب إلي القاهرة اليوم "الثلاثاء".

أضاف السفير محمد الشناوي أن الكتب المهداه من المجر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا اهتمام المجر بدعم المحتوي الخاص بمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد إحدى أكبر مكتبات العالم، وصرحاً من صروح الثقافة، و تم تصميمها بأحدث التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الإهداء سيشكل وسيلة لتعريف زوار المكتبة بالثقافة المجرية ويساهم في تعزيز الروابط الثقافية الممتدة بين البلدين.

مصر العاصمة الإدارية الجديدة محمد الشناوي سفير جمهورية مصر السفير محمد الشناوي مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة مكتبة العاصمة

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