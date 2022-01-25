المجر تهدي مكتبة العاصمة الإدارية بمدينة الفنون والثقافة مجموعة من الكتب المميزة

أعلن السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في بودابست، عن إهداء المجر مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع بمدينة الفنون والثقافة عدداً من أمهات الكتب المجرية، حيث من المقرر أن تصل الكتب إلي القاهرة اليوم "الثلاثاء".

أضاف السفير محمد الشناوي أن الكتب المهداه من المجر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا اهتمام المجر بدعم المحتوي الخاص بمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد إحدى أكبر مكتبات العالم، وصرحاً من صروح الثقافة، و تم تصميمها بأحدث التقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الإهداء سيشكل وسيلة لتعريف زوار المكتبة بالثقافة المجرية ويساهم في تعزيز الروابط الثقافية الممتدة بين البلدين.