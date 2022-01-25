أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس إن تعيين 30 ألف مدرس على مدار 5 سنوات، قرار حكيم جاء في الوقت المناسب خصوصًا مع جائحة كورونا ووجود عجز يصل إلى 300 ألف.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة ، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم لافتا ان قرار تعيين 30 الف مدرس حل سريع وحاسم للموقف الحالي، لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصل، لافتًا إلى أن المدرس هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن القضية الأساسية لدى أولياء الأمور في المنظومة التعليمية هي الامتحانات وليس التركيز على التعليم، موضحاً أن المنظومة الجديدة التي تعتمد على التابلت وبنك المعلومات هي طريقة حديثة من أجل تخريج أجيال لديها مهارات عليا ومواكبة احتياجات سوق العمل.

وأضاف "شحاتة" ، أن أولياء الأمور لا تعنيهم المنظومة التعليمية وما يتحصل عليه أبناؤهم بقدر اهتمامهم بتجاوز أبنائهم مراحل التعليم المختلفة حتى التخرج وهذا يتنافى مع توجه الدولة.

وأوضح أستاذ المناهج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه ببناء إنسان جديد لمجتمع جديد لديه ثقافات متعددة ويحترم الآخر ويمتلك مهارات التفكير والإبداع وتكنولوجيا العصر.

وقد كان قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.

وأوضح صالح الشيخ في تصريحات له، أن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى انه من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وعن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الشيخ سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.

وِأشاد بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.