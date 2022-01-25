عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

طلاب مدارس
طلاب مدارس

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية  جامعة عين شمس إن تعيين 30 ألف مدرس على مدار 5 سنوات، قرار حكيم جاء في الوقت المناسب خصوصًا مع جائحة كورونا ووجود عجز يصل إلى 300 ألف.

وأضاف الدكتور حسن  شحاتة ، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم لافتا ان قرار تعيين 30 الف مدرس حل سريع وحاسم للموقف الحالي، لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصل، لافتًا إلى أن المدرس هو الركن الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن القضية الأساسية لدى أولياء الأمور  في المنظومة التعليمية هي الامتحانات وليس التركيز على التعليم، موضحاً أن المنظومة الجديدة التي تعتمد على التابلت وبنك المعلومات هي طريقة حديثة من أجل تخريج أجيال لديها مهارات عليا ومواكبة احتياجات سوق العمل.

txt

مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

txt

المبعوثون العائدون من الخارج يشيدون بدور جامعة عين شمس في الاهتمام بالعلماء

txt

سفير باكستان في زيارة لجامعة عين شمس

txt

30 يناير.. الملتقى الإلكتروني الثاني ببنات عين شمس

وأضاف "شحاتة" ، أن أولياء الأمور لا تعنيهم المنظومة التعليمية وما يتحصل عليه أبناؤهم بقدر اهتمامهم بتجاوز أبنائهم مراحل التعليم المختلفة حتى التخرج وهذا يتنافى مع توجه الدولة.

وأوضح أستاذ المناهج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه ببناء إنسان جديد لمجتمع جديد لديه ثقافات متعددة  ويحترم الآخر ويمتلك مهارات التفكير والإبداع وتكنولوجيا العصر.

 وقد كان  قال الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.

وأوضح صالح الشيخ في تصريحات له، أن التقديم في مسابقة المعلمين  سيكون اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى انه من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وعن موعد إعلان التقدم للمسابقة، قال الشيخ سيتم الإعلان بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.

وِأشاد بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.

 

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.

جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

قرارعاجل من التعليم بشأن رسوم امتحانات طلاب السنة النهائية بالمدارس الرسمية الدولية

نتنياهو يرفض صفقة الإقرار بالذنب ويتعهد بالبقاء زعيما لحزب الليكود

مدبولي: مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة

السعودية تحذر المواطنين من ذروة موجة باردة جديدة تضرب المملكة

أستاذ المناهج: تعيين 30 ألف معلم حل سريع وحاسم للموقف الحالي

8 وفيات.. بيان عاجل من الكاف بشأن كارثة استاد أوليمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تحصيل 200 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبقة للجدارات

بسبب دفاية.. مصرع 5 من أسرة واحدة في البحيرة

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى زكي ؟

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من موجة أمطار غزيرة تضرب المحافظات

السعودية.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

نشرة المنوعات.. فضيحة مشجع في المدرجات.. الشبح يثير ذعر العالم.. وراكب يتعلق بعجلة طائرة 11 ساعة

العجوز الصغيرة.. فتاة شعرها يتحول للون الأبيض بالكامل منذ الطفولة|صور

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

فيديو

فيديو جراف.. كيف رد محمد التاجي على سخرية محمد رمضان؟

فيديو جراف| ضبط شاب يؤدى الامتحان بدلا من مصطفى محمد نجم الزمالك ..ما قصته

فيديو جراف.. مصر تنجح في تصنيع دواء مولونبيرافير.. ما القصة

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ