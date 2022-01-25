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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكلف التضامن الاجتماعى بمتابعة الحضانات غير المرخصة

اجتماع دور الحضانات
اجتماع دور الحضانات بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا ، بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتي جرى عمل حصر لها بإجمالي 73 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، لمناقشة توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة، برئاسة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وحضر الاجتماع المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأوضح محافظ قنا، أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 506 حضانة مرخصة بالمحافظة ، منها  263 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية ، 243 حضانة خاصة، مطالبا بضرورة التزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون.

و شدد محافظ قنا، على أهمية المرور والمتابعة المستمرة على جميع دور الحضانات بالمحافظة وتوفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال فضلا عن مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف الداودى ، أنه كلف مسئولى التضامن الاجتماعى بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال.

 

اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا
اجتماع دور الحضانات بقنا

 

قنا محافظ قنا الحضانات بدون ترخيص حضانة الحضانات المخالفة

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