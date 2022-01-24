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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الشرطة

محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

احتفالات عيد الشرطة
احتفالات عيد الشرطة بقنا

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مديرية أمن قنا ، لتقديم التهنئة للواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ ٧٠ لعيد الشرطة، في أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة .

 

رافقه خلالها العميد أركان حرب محمد عبدالوهاب، ممثل المنطقة الجنوبية العسكرية ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة وذلك بحضور العميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا ، والعقيد محمد فكرى قائد قطاع قنا العسكرى ، وعدد من ضباط مديرية الأمن . 

 

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كما توجه محافظ قنا ، و مدير الأمن ، لمقر فِرق قوات الأمن بمدينة قنا ، حيث تم استقبالهما بعزف السلام الجمهورى وسلام الشهيد، ثم قام كل من المحافظ ومدير الأمن وممثل المنطقة الجنوبية العسكرية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم.


و أوضح محافظ قنا ، أن الاحتفال بعيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي ليضربوا أروع الأمثلة في الزود بالروح والنفس دفاعا عن الوطن وإعلاءً لقيمته.
 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذه الملحمة ستبقى محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، مقدما تحية شكر وتقدير لكل رجال الشرطة على إمتداد مواقع العمل الأمنى نظرا لأنهم  يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن و استقرار الوطن داخليا .


من جانبه قدم مدير أمن قنا ، الشكر لمحافظ قنا على تهنئته بعيد الشرطة، مؤكدا أن عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين ، مشيداً بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والأمان .

 

و أكد مدير أمن قنا ، أن الجيش والشرطة المصرية سيظلان دوماً الصخرة التى تتحطم عليها كل محاولات العبث والنيل من أمن واستقرار وطننا الغالى،  لافتاً إلى أن رجال الشرطة قادرون على المضى قدماً فى استكمال مسيرة التنمية المنشودة و بناء الدولة الحديثة.


حضر مراسم الاحتفال كل من اللواء عاطف نجيب، نائب مدير أمن قنا  ، واللواء ضياء رفعت، مساعد مدير الأمن للأمن العام ، واللواء صموئيل عطالله، مساعد مدير الأمن للمالية ، واللواء عماد دبور، مساعد مدير الأمن للسياحة ، واللواء طارق يحيى، مدير مباحث المديرية .
 

احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
احتفالات عيد الشرطة بقنا 
قنا عيد الشرطة الذكرى الـ ٧٠ لعيد الشرطة صلابة الجبهة الداخلية الشعب الجيش الشرطة

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