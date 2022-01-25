السبكي: 4000 شركة تعرض أحدث إبتكارات الأجهزة الطبية في آراب هيلث 2022

تفقد الوفد الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، المشارك بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث) 2022، اليوم، عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الطبية للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تخص الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني ما بين الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية المختلفة، وكذلك التعرف على أحدث التقنيات وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي والتشخيص عن بُعد والتعقيم ما قبل العمليات الجراحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن معرض ومؤتمر الصحة العربي هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويقام هذا العام بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 وإلى 27 يناير الجاري، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، وبمشاركة أكثر من 4000 شركة عارضة لأحدث الإبتكارات والتقنيات ومنتجات الأجهزة الطبية وآخر التطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، وبحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، و 150 من كبار مسئولي الرعاية الصحية الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الرؤى والمتخصصين والمهنيين من جميع أنحاء العالم الذي يسعون إلى بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.

وأشار، إلى أنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022، ستكشف الهيئة عن أهم المشاريع التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مستقبل الرعاية الصحية بمصر، ومنها التجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة المتمثلة في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، واستعراض ما حققته الهيئة من إنجازات في مشاريع التحول الرقمي للخدمات، واستحداث الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وتحقيق التفوق على المستويين الخدمي والإكلينيكي واستثمار ذلك في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، وغيرها من المشاريع الريادية لتحقيق استراتيجية الهيئة في تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف، أن آراب هيلث يشكل مناسبة لإبراز جهود ومشاريع الهيئة وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية وأعمال تطويرية في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وبناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على آخر المستجدات وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية بما يواكب رؤية الهيئة التي تركز على بناء منظومة صحية راسخة لاستباق الفرص والتوجهات المستقبلية تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابع:من المقرر أيضًا عقد الهيئة لقاءات مع عدد من المدراء والمسئولين بهيئات الصحة في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، واستكمال زيارات الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، إضافة إلى زيارة العديد من المدن الطبية المتطورة بدبي، وبحث سبل التعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال المبادرات والبرامج الصحية وتعزيز الصحة الرقمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشاركة الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 وذلك للعام الثاني على التوالي، يؤكد ميلاد عملاق جديد في مجال الرعاية الصحية في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، عن طريق تعزيز الخدمات الصحية المستقبلية للهيئة وفق أحدث ما توصل إليه العلم ومعايير الجودة العالمية، وكذلك تعزيز ممارسات الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد للخدمات المقدمة للمتعاملين من قِبل الهيئة.

يذكر أن معرض ومؤتمر (آراب هيلث)، هو الأول في المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة العربية ولكن أيضًا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية في عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.