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أخبار البلد

تحديد مساحات الأرز

د.علاء البحراوى: المساحات المخصصة لزراعة الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى وفائضا للتصدير

أرز
أرز

قال الدكتور علاء البحراوي أخصائي زراعة البساتين بإدارة الخضر فى وزارة الزراعة ، إن المساحات المعلنة لزراعة الأرز هذا الموسم أكثر من إحتياجات الشعب المصري، إضافة إلى انه يكون هناك فائض للتصدير. 

وأضاف "البحراوي"  خلال تصريحات ل"صدى البلد" ،  أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز التى حددتها وزارتى الزراعة والري ، لا تؤثر على مياه الري، مؤكدا ان المياه موجودة طوال العام.
 

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وناشد "  أخصائي زراعة البساتين بإدارة الخضر فى وزارة الزراعة " بضرورة الإبتعاد عن الأصناف التى تروى بطريقة الري بالغمر، والتوجه نحو زراعة الأصناف الجافة والتي تعد أمل مصر في زراعة الأرز. 

ونوه الدكتور علاء البحراوي إلى أن القيادة السياسية والدولة ستعمل على التوجه نحو أساليب الري الحديثة، وعدم الإسراف وإهدار المياه، والعمل على تنقية المياه.

هل يحقق المزارع ربح من زراعة الأرز؟
 

أما عن تحقيق الربح للمزارع ، أكد أن الفلاحين  لاتحصل على حقوقها كاملة من الزراعة ، مؤكدا ان هناك سلسلة من الوسطاء مما يتسبب بتحقيق ربح بسيط للفلاح، لذا ينبغي أن يكون هناك تدخل من جهاز الإستثمار، ووزارة التموين، وجمعية حماية المستهلك، لوقف تلك السلسلة وحصول الفلاح على الربح المناسب. 

 

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وأشار الدكتور علاء البحراوي  انه ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج، وايجار الأراضي، على المزارع والفلاح المصري خلال الزراعة، وبالتالي يكون معدل الربح لا يكون بالشكل الأنسب له. 

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا، بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
 

كما تم خلال الاجتماع الإتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين

 

وحددت الحكومة، المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

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