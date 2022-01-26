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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوة نحو الريادة الكهربائية.. جنرال موتورز تعلن عن استثمارات بـ 7 مليارات دولار

جنرال موتورز
جنرال موتورز

أعلنت  جنرال موتورز  الأمريكية عن خطتها الجديدة لاستثمار 7 مليارات دولار إضافية، في إطار استراتيجيتها للتحول الكهربائي بالكامل خلال السنوات المقبلة.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، الأموال الجديدة سيتم ضخها في منشأة ولاية ميتشيجان على إنتاج المزيد من السيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك في إطار سعي جنرال موتورز لتكون رائدة في عالم المحركات المكهربة، وتعد هذه الخطوة أكبر استثمار منفرد في تاريخ العلامة التجارية العريقة، حيث تخلق 4 آلاف وظيفة مع الاحتفاظ بـ ألف عامل آخر في هذه العملية.

قالت "ماري بارا "، الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز: "اليوم نقوم باتخاذ خطوة أخرى في مشوار الريادة الكهربائية، من خلال الاستثمار في إنتاج المزيد من الوحدات الكهربائية وإنتاج البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية، نحن نبني على ردود الأفعال الإيجابية التي تلقيناها من عملائنا وطلبات الحجز المهولة التي نتلقاها على المركبات الكهربائية، سواء على جي ام سي هامر أو  كاديلاك  ليريك أو شيفروليه سيلفرادو أو شيفروليه إكوينكوس"، مشددة على أن جنرال موتورز تسعى دائما لتقديم تشكيلة كبيرة من المنتجات تلبي احتياجات مختلف الفئات والشرائح المجتمعية وتناسب أساليب مختلفة ومتنوعة من الحياة.

تركز استثمارات  جنرال موتورز  في السيارات الكهربائية على موقعين ، مصنع أوريون للتجميع شمال ديترويت ، ومصنع جديد في لانسينغ مخصص لتصنيع البطاريات. يقوم مصنع Orion بالفعل بتصنيع شيفروليه بولت و شيفروليه بولت EUV .

وسوف يستمر مصنع أوريون في عمله وخطوط الإنتاج والتجميع للسيارات بينما تقوم جنرال موتورز بإعادة تهيئته لاستيعاب بناء نماذج أخرى مثل شيفروليه سيلفرادو EV وجي إم سي سييرا EV القادمة، من المتوقع أن تبدأ جنرال موتورز في إنتاج شاحنات سيلفرادو بمنشأة أوريون بحلول عام 2024 ، وسيصبح ثالث أكبر مصنع في محفظة جنرال موتورز لبناء المركبات الكهربائية التي تستخدم بطاريات  Ultium.

جنرال موتورز شيفروليه بولت شيفروليه شيفرولية سيلفرادو جي إم سي سييرا شيفروليه إكوينكوس كاديلاك ليريك جي إم سي هامر ديترويت

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