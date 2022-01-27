وزارة الرياضة تستجيب لـ رشا أبو شقرة في دعم نادي بولاق الدكرور

تقدمت النائبة، رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلمانى الأفريقى، فى وقت سابق بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن دعم نادي بولاق الدكرور الرياضي.

و أوضحت “ أبو شقرة ”أن النادي يعد المتنفس الوحيد للشباب فى المنطقة، مشيرة إلى أنه أصبح مهددا بتجميد نشاطه واستمراريته، لذا وجب بذل الجهود لضمان استمرار النشاط بالنادي الرياضي.

وأعلنت أمين سر إفريقية النواب استجابة وزارة الشباب لمطلبها، وتقديم الدعم المادي للنادي، مع سرعة اتخاذ كافة الإجراءات لعةدة النشاط الرياضي للنادي مرة أخرى .

طلب إحاطة