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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزارة الرياضة تستجيب لـ رشا أبو شقرة في دعم نادي بولاق الدكرور

رشا أبو شقرة، أمين
رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب

تقدمت النائبة، رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلمانى الأفريقى، فى وقت سابق بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن دعم نادي بولاق الدكرور الرياضي.

و أوضحت “ أبو شقرة ”أن النادي يعد المتنفس الوحيد للشباب فى المنطقة، مشيرة إلى أنه أصبح مهددا بتجميد نشاطه واستمراريته، لذا وجب بذل الجهود لضمان استمرار النشاط بالنادي الرياضي.

وأعلنت أمين سر إفريقية النواب استجابة وزارة الشباب لمطلبها، وتقديم الدعم المادي للنادي، مع سرعة اتخاذ كافة الإجراءات لعةدة النشاط الرياضي للنادي مرة أخرى .

 

طلب إحاطة

 

موافقة الوزارة 
رشا أبو شقرة الشئون الأفريقية مجلس النواب نادي بولاق الدكرور الرياضي وزارة الشباب مجلس الوزراء أشرف صبحي

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