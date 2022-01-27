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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| اعتماد مشاريع طرق بجازان بنصف مليار ريال

اعتماد عدد من مشاريع
اعتماد عدد من مشاريع الطرق

أعلن الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالسعودية، اليوم، اعتماد عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة بقيمة تقارب نصف مليار ريال، خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل بالمنطقة, بحضور مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، وعدد من قيادات الفرع.


ورفع في بداية الاجتماع الشكر للملك سلمان، وولي العهد على اعتماد ميزانية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 444 مليون ريال, متطلعًا إلى سرعة تنفيذ فرع الوزارة لهذه المشاريع.

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واطلع على تفاصيل الميزانية المعتمدة لفرع الوزارة بالمنطقة، المتضمنة عددًا من المشاريع الجديدة متمثلةً بمشروع استكمال طريق الحويل / المليح / وراخ بمحافظة العقيق، ومشروع استكمال طريق العبدالحميد / الوحشة / البويرة / العشيرة بمحافظة قلوة.

وأسضا مشروع صيانة أداء طرق الباحة / بلجرشي / الطائف، ومشروع صيانة أداء طرق المخواة / قلوة / المجاردة، ومشروع صيانة أداء طرق مكة المكرمة / الطائف / الباحة، إضافة إلى إعادة ترسيتها لمشروع استكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، ومشروع استكمال ازدواج الجزء الواقع بمنطقة الباحة من طريق المخواة / المجاردة.

السعودية مكة المكرمة ولي العهد وزارة النقل الطريق الدائرى

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