في رسالة لـ واشنطن.. الصين تدافع عن روسيا بشأن مخاوفها الأمنية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد.

وذكر موقع الخارجية الصينية أن وانج إي قال خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم، في القرن الحادي والعشرين، على جميع الأطراف أن تتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي عن طريق التفاوض".

وأضاف وزير الخارجية الصيني: "يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد والعمل على تبديدها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.

وصرح بلينكن للصحفيين: أن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".

وقال: "واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي". مشيرا إلي أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية "تم تنسيقها مع الحلفاء وأوكرانيا".

وأضاف بلينكن: "تم تنسيق ردنا مع أوكرانيا والحلفاء (الأوروبيين)".

وقال إن "الناتو سيسلم أيضًا ورقته الخاصة إلى موسكو في وقت لاحق اليوم.

وشدد بلينكن على أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ "الأبواب المفتوحة"، ولن يكون هناك أي تغير في الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الرد الأمريكي يتضمن عددا من "النقاط الإيجابية" التي يمكن العمل المشترك عليها.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال اتصال هاتفي - مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تفهم الجانب الفرنسي للمخاوف الروسية بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة في مناقشتها.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي أكد للرئيس الفرنسي أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة يمثل تهديدا لروسيا، ودعا لإطلاق مفاوضات تضمن عدم توسع حلف "الناتو" شرقا نحو الحدود الروسية.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أبلغ إيمانويل ماكرون بأن السلطات الأوكرانية تتعمد مفاقمة الوضع على خط التماس في "دونباس".