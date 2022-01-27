عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رسالة لـ واشنطن.. الصين تدافع عن روسيا بشأن مخاوفها الأمنية

الصين تدافع عن مخاوف
الصين تدافع عن مخاوف روسيا بشأن الأمن

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد.

وذكر موقع الخارجية الصينية أن وانج إي قال خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم، في القرن الحادي والعشرين، على جميع الأطراف أن تتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي عن طريق التفاوض".

أمريكا: الرد على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

بوتين يدعو ماكرون إلى تفهم المخاوف الروسية بشأن الضمانات الأمنية

وأضاف وزير الخارجية الصيني: "يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد والعمل على تبديدها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.

وصرح بلينكن للصحفيين: أن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".

وقال: "واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي". مشيرا إلي أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية "تم تنسيقها مع الحلفاء وأوكرانيا".

وأضاف بلينكن: "تم تنسيق ردنا مع أوكرانيا والحلفاء (الأوروبيين)".

وقال إن "الناتو سيسلم أيضًا ورقته الخاصة إلى موسكو في وقت لاحق اليوم.

وشدد بلينكن على أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ "الأبواب المفتوحة"، ولن يكون هناك أي تغير في الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الرد الأمريكي يتضمن عددا من "النقاط الإيجابية" التي يمكن العمل المشترك عليها.


وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - خلال اتصال هاتفي - مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تفهم الجانب الفرنسي للمخاوف الروسية بشأن الضمانات الأمنية والمشاركة في مناقشتها.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي أكد للرئيس الفرنسي أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة يمثل تهديدا لروسيا، ودعا لإطلاق مفاوضات تضمن عدم توسع حلف "الناتو" شرقا نحو الحدود الروسية.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أبلغ إيمانويل ماكرون بأن السلطات الأوكرانية تتعمد مفاقمة الوضع على خط التماس في "دونباس". 

الصين اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن المقترحات الأمنية الأوروبية المقترحات الروسية واشنطن

موضوعات متعلقة

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

فريدة الشوباشي لـ صدى البلد: من يدّعي أن المرأة سبب التحرش «مشوه نفسي»..تعدد الزوجات حرام..ترأسي الجلسة الافتتاحية من هدايا القدر..حياة كريمة أعادت الكرامة لملايين المصريين..وأطالب برفع سن الزواج لـ21

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته التي تعمل؟ الإفتاء ترد

دعاء لمن يعاني من ضيق الرزق .. ردده كل يوم

الصحف الإماراتية: محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق..فايزر تعلن توقعاتها لنهاية كورونا..ونمو اقتصاد الإمارات يفوق مستويات ما قبل الوباء

عبد ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : ماذا‭ ‬لو؟‭!‬

أعراض الغدة الدرقية وعلاجها لكل من الرجال والنساء

متى تصلي صلاة الاستسقاء ؟ اختلاف فقهي و5 أوقات لا تجوز فيها

ترشيحاتنا

صحيفتان إماراتيتان: مصر والإمارات يربطهما مصير مشترك ووحدة هدف

التعليم تعتمد لائحة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية

362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية على الكورنيش وكوبري 6 أكتوبر

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

أوكرانيا .. جندي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته

حديث البرد عدو.. ماذا قال النبي عن موجة الصقيع ومما نهى؟

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ