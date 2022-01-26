أمريكا: الرد على المقترحات الروسية يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.

وصرح بلينكن للصحفيين: أن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".

وقال: "واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي". مشيرا إلي أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية "تم تنسيقها مع الحلفاء وأوكرانيا".

وأضاف بلينكن: "تم تنسيق ردنا مع أوكرانيا والحلفاء (الأوروبيين)".

وقال إن "الناتو سيسلم أيضًا ورقته الخاصة إلى موسكو في وقت لاحق اليوم.

وشدد بلينكن على أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ "الأبواب المفتوحة"، ولن يكون هناك أي تغير في الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى أن الرد الأمريكي يتضمن عددا من "النقاط الإيجابية" التي يمكن العمل المشترك عليها.