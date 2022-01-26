عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي: زيارة ملك البحرين والرئيس السيسي للإمارات تأكيد على الدعم والتلاحم العربي

صدى البلد

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ، أهمية الزيارة التي قام بها كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تأتي في إطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات وحرص مصر والبحرين على تعزيز التلاحم العربي  في مواجهة الإرهاب الحوثي .

وثمن العسومي حرص زعماء مصر والبحرين على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي لدولة الإمارات الشقيقة وتضامنه الكامل معها وفي كل الإجراءات التي ستتخذها دولة الإمارات في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها ،والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على إدانته الكاملة لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، مشددا على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي .

ودعا "العسومي" المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتصنيفها كجماعة إرهابية تضر بالأمن والسلم الدوليين ، مشددا على ضرورة أن يضطلع بدوره ومسئولياته في هذا الصدد.
 

ترشيحاتنا

كيفية تسريع النت لـ درجة قصوى بدون برامج.. إليك بعض الحيل والنصائح

هنا قوة العرب| مصر والإمارات فصول من التعاون العسكري المشترك في فنون التدريب والأسلحة

خبير اقتصادي : مصر قادرة على تحقيق نمو إيجابي 5.7% في 2022

النني أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

ركلات الترجيح الفاصلة..التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي والإضافي بين مصر وكوت ديفوار

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بأسيوط

5 لاعبين في 4 مباريات.. الإصابات تتوالى على منتخب مصر في أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ