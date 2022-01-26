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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتصال هاتفي .. إيران تستقبل مسئولًا خليجيًا كبيرًا |غدا

إيران
إيران

يستقبل وزير خارجية إيران  حسين أمير عبداللهيان غدا الخميس في طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت الخارجية الإيرانية  اليوم الأربعاء أن المحادثات بين الوزيرين ستجري غدا في مقرها، وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الثلاثاء بحسب ماذكرت روسيا اليوم .

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وآل ثاني خلال هذه المكالمة "تبادلا الآراء إزاء قضايا إقليمية وضرورة تقديم الدبلوماسية والحوار لحل المسائل القائمة".


من جانبها، أشارت الخارجية القطرية إلى أن الوزيرين خلال الاتصال استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

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