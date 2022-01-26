بايدن يستقبل أمير قطر في البيت الأبيض الاثنين المقبل

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض، في 31 يناير الجاري.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزيارة تمثل فرصة للتشاور بشأن مجموعة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ودعم شعب أفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتأتي زيارة أمير قطر، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة رويترز إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وتهدف زيارة الشيخ تميم إلى تقوية العلاقات بين واشنطن والدوحة، التي تعززت منذ أن استضافت قطر محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ما أصبحت قطر الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان، التي تخضع الآن لحكم حركة طالبان.

وذكرت الوكالة أنه المتوقع أن يبحث أمير قطر وبايدن أيضا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي تربطها بالدوحة علاقات، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

كما تأتي زيارة أمير قطر أيضا وسط خلاف متصاعد بين الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، منافسة بوينج الأمريكية.