متخصصة بالشأن الأمريكي: وقعة سب بايدن لمراسل فوكس نيوز ليست الأولى.. فيديو

أكدت نادين ساندرز، الصحفية المختصة بالشئون الامريكية، أن واقعة سب الرئيس الأمريكي جو بايدن لمراسل فوكس نيوز يواجه غضب الإعلام الأمريكي، قائلة إن هذه الواقعة لا يرضى عنها الشعب الامريكي، وما حدث من بايدن من سب ظن أن الميكروفون كان مغلقا".

وأضافت نادين ساندرز، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث من بايدن ليس واقعة السب الأولى ولكن زلات متتالية للرئيس الامريكي أمام الإعلام، موضحة أن ظهور بايدن في الصحافة أقل بكثير من ترامب ولكن الأول تقع منه زلات لا يستطيع أحد تبريرها.

وأشارت نادين ساندرز، الباحثة المختصة بالشئون الامريكية، إلى أن التأييد الأمريكي للرئيس جو بايدن في أدنى مستوياته بسبب سياساته والشعب الأمريكي يعتقد أن مستواه أقل بكثير مما كان يتوقع، موضحة أن شعبية بايدن منخفضة في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا والانسحاب من أفغانستان.



