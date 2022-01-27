التعليم تعلن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم خلال اسابيع .. التقديم اونلاين .. وحصر نسب العجز لضمان التوزيع العادل على المحافظات..شوقي : لا مجال للواسطة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا بعد ٦ أسابيع للاعلان عن التفاصيل الرسمية لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وقال وزير التربية والتعليم : من المقرر خلال هذا المؤتمر الصحفي الكشف عن شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الالكترونية عن معايير اختيار المعلمين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وقال وزير التربية والتعليم : كل ما ينشر عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مجرد اجتهادات وإشاعات.

وتقوم وزارة التربية والتعليم حاليا بـ حصر نسب العجز في المعلمين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سوف تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين.

وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مسابقة تعيين المعلمين الجديدة ستكون مؤمنة من أي تدخلات أو وساطة ، وسيتم تطبيق أعلى معايير الحوكمة فيها.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : سنضع نظاما لسد العجز في المدارس لا تشوبه شائبة من مجاملة او ضغط او واسطة او اي شئ غير المهارة فقط ، لاننا لن نتنازل عن تحقيق جودة التعليم المطلوبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القانون هو الذي سيحكم مسابقات سد عجز المعلمين الجديدة ، مشددا على حوكمة الاختيار تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن الدولة تحاول حل أزمة عجز المعلمين منذ سنوات ، ولكن هذه الازمة لها ابعاد كثيرة ومطلوب لها العديد من الخطوات ، ويهناك تحديات كثيرة غيرها تواجه منظومة التعليم في مصر والتي من أبرزها : ازمات البنية التحتية - ارتفاع كثافات الفصول - زيادة الضغط سنويا على التعليم قبل الجامعي.

تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

و وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي:

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة : التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم “ اون لاين”

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيسالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة.

وأوضح صالح الشيخ ، أن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى انه من المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

شروط شغل الوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط شغل الوظائف الحكومية التي تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بالقانون.

نصت المادة 12 من القانون على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً".

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

نصت المادة 13 من القانون على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".

ووفقا للمادة (14) من القانون، يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

قرارات الرئيس السيسي في 2022

وجه الرئيس السيسي ، في اجتماعه أمس مع وزير المالية بما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.