صالح الشيخ يوضح مصير أبناء الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الادارية

كشف صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مصير أبناء الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الادارية الملحقين بالتعليم والتعليم الفني .

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إنه يتم التنسيق مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نقل أبناء الموظفين المنتقلين إلى مدارس مناظرة في نطاق سكنهم بالحي الحكومي بمدينة بدر.

وأشار صالح الشيخ إلى إن عدد الجهات المنتقلة للعاصمة يبلغ 117 جهة منها 87 جهة منتقلة بالكامل، و 30 جهة منتقلة بشكل جزئي أو تمثيل قيادات.

وفِي تصريحات سابقة، قال صالح الشيخ إن عدد الموظفين في الجهاز الإداري المنتقلين للعاصمة الإدارية 40 ألف و410 موظفين، لافتا إلى أن هذا العدد مدرب بشكل كامل على العمل في العاصمة الجديدة.