براون يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بكأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة خوان براون، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل بكأس الرابطة.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:



حراسة المرمى: عمر رضوان.



خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد الهاشم ومحمد دسوقي.



خط الوسط: دونجا ومحمد عبد السميع ومحمد مخلوف.



خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدي وكارميليو.