وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل عبد الرحمن العدوي

ينعى وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ، العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة .

ويتوجه إلى أسرته وذويه والأزهر الشريف بخالص العزاء ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يخلف أهله وذويه وطلابه ومحبيه والأزهر الشريف والعلم والعلماء فيه خيرًا.

عبد الرحمن عبد النبي العدوي

وكان الدكتور عبد الرحمن عبد النبي العدوي، توفى اليوم، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

السيرة الذاتية للدكتور عبد الرحمن العدوي:

ولد الشيخ عبد الرحمن العدوي، بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، في 1/5/1923 م ، وقد التحق بمعهد طنطا عام 1933م ، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1937م، كما حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1942م، ثم التحق بكلية الشريعة وحصل على الشهادة العالية 1946م، وحصل على إجازة التدريس عام 1948م، ونجح في مسابقة التعيين بالأزهر عام 1948م، وكان أول شعبة الفقه والأصول وحصل على الماجستير عام 1970م ، وحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى عام 1978م.

عمل الشيخ عبد الرحمن العدوي، بالتدريس في المعاهد الأزهرية عام 1948م، كما عمل رئيساً لقسم بعوث العلماء إلى إفريقيا من عام 1958م – 1960م، وكما عمل مديرا لمكتب مدير جامعة الأزهر من عام 1961م – 1963م، ثم عين مديراً عاماً للمساجد بوزارة الأوقاف من عام 1963م – 1964م.، وعُيِّن مراقبًا عامًا لكلية التجارة من عام 1964م – 1969م.

هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف

كما عُيِّن مديرا عاما لشئون الطلاب بجامعة الأزهر من عام 1969 م - 1974م. وأيضًا عُيِّن أمينًا عامًا مساعدًا بجامعة الأزهر من عام 1974م – 1983م، كما عُين أستاذا غير متفرغ بكلية الدعوة جامعة الأزهر من عام 1985م إلى الآن.

واختير عبد الرحمن العدوي، عضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر منذ عام 1986م، كما تم اختياره عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1992م، ثم اختير رئيسا لموسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 1997م.

كما حصل على عضوية بمجلس جامعة الأزهر منذ عام 1999 م لمدة سنتين، وكما عُين عضوا بمجلس الشعب المصري ديسمبر عام 2000 إلى 2005م، ثم عضوا بهيئة كبار العلماء عام 2012م ضمن التشكيل الأول للهيئة.

كما ألف عدد من المؤلفات، منها: الوسيط في الفقه الإسلام في خمسة أجزاء ( مطبوع) ، وأيضًا: الفقه الاجتهادي وأئمة الأعلام ( مطبوع )، وغيرهما من المؤلفات في الفقه والتفسير والدعوة، وله مئات الأحاديث الدينية للإذاعة والتليفزيون المصري والسعودي، وفتاوى وأحكام " بريد الإسلام وله عدد من مئات المقالات في الصحف المصرية والمجلات الإسلامية وبخاصة مجلة " منبر الإسلام ،ومجلة الأزهر، وجريدة صوت الأزهر، وعقيدتي، واللواء الإسلامي.