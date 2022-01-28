الثقافة: 91 ألف شخص قاموا بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول.. فيديو

قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن هناك أكثر من 91 ألف شخص قاموا بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول.

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "دى إم سى"،: "أكثر من 4 ملايين شخص زاروا المنصة الرقمية لمعرض الكتاب في يومه الأول"، لافتا: "هناك توافد كبير للأطفال على المعرض في اليوم الأول".



وأشار: "هناك سفراء وكتاب أجانب أشادوا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام"، مؤكدا: "الجمهور المصري هو بطل اليوم الأول لمعرض الكتاب رغم برودة الجو وامتحانات نصف العام".

وأوضح: “ترابطنا بدولة اليونان ضيف شرف في معرض الكتاب علاقات قوية على مر التاريخ”، موضحا أنه لأول مرة الروائي الراحل يحيى حقى يجيب على أسئلة الجهور في معرض الكتاب الدولي بتقنية الهيولجرام.