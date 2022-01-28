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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يساند دنيا وإيمي سمير غانم بعد بكائهما في آخر ظهور

دنيا وايمي سمير غانم
دنيا وايمي سمير غانم

تصدرت كل من الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد بكائهما في حفل “Joy awards”، وحرص الجمهور على مساندتهما من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا.

 

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

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بكاء إيمي ودنيا سمير غانم أثناء تكريم والديهما في Joy Awards

 

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

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