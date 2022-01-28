رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

شارك الاعلامي رامي رضوان صورة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي، اثناء تسلمهم جائزة تكريم والديهم الراحلين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق رامي رضوان: “ربنا يسعدكم ويديم الضحكة عليكم حبايبي ❤❤ قمرات ما شاء الله”.

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي والمستشار تركي آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

ولم تتمالك النجمتين إيمي ودنيا سمير غانم دموعهما بعد عرض فيديو تكريمي عن والديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل توزيع Joy Awards.