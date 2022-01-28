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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول

فتة الفول
فتة الفول

تعد فتة الفول من أبرز أكلات السودان حيث تمتلك شعبية كبيرة في بلاد الجنوب وهى من الوجبات الأساسية .. فكيف يمكنك اعدادها فى المنزل بطريقة شهية؟

نقدم لكم طريقة عمل فتة الفول بالطريقة السوداني بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير فتة الفول بالطريقة السوداني

3 كوب فول مدمس
10 بيضة مسلوقة
نصف كوب زبدة فول سوداني
1 طبق طعمية مقلية
نصف كوب ليمون
نصف كوب ملح
نصف كوب كمون
نصف كوب زيت سمسم
جبنة فيتا
5 عيش فينو

طريقة تحضير فتة الفول بالطريقة السوداني

* امزجي زبدة الفول السوداني بعصير الليمون ثم ضعي كمية قليلة من الماء ويقلب جيدا حتى يصل إلى قوام سلطة الطحينة

* ضعي الفول المدمس ويقلبوا جيدا ثم تقطع الطعمية مكعبات صغيرة ثم ضيفي عصير الليمون وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتقلب بشكل جيد

* قطعي البيض المسلوق مكعبات صغيرة ثم تقطع الجبنة وضعي على الوجه وتقدم فتة الفول السودانية ساخنة وتزين بالبيض المسلوق .

فتة الفول طريقة عمل فتة الفول أكلات السودان السودان الشيف

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