طريقة عمل الفول باللحم المفروم للشيف شربيني

يعد الفول باللحم المفروم من الأكلات المغذية التى تحتوى على قدر كبير من البروتين و الأحماض الأمينية المفيدة لصحة المخ والعضلات ومختلف خلايا الجسم مما يزيد الشعور بالقوة والنشاط.

ونقدم لكم طريقة عمل الفول باللحم المفروم بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفول باللحم المفروم



فول مدمس

حمص

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

فلفل حار

طماطم

كمون

زيت

بهارات

كمون

شبت

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل الفول باللحم المفروم



* افرمي البصل والثوم وضعيه فى زيت على النار وضعي اللحم والكمون والبهارات على البصل ويقلب مع اضافة الشبت والفلفل الحار

* اخفقي الطماطم وتوضع على اللحمه مع الملح والفلفل والحمص المسلوق والفول و يضاف قليل من الماء ويقلب جيدا.

* ضعي الفول باللحم المفروم فى طاجن و حلقات طماطم على الوجه ويدخل الفرن حتى ينضج ويقدم.