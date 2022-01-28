عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. 136 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

امتحانات
امتحانات

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم على إنتهاء المديرية من إستعداداتها لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي  2021 /  2022 م ، والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 29 يناير 2022 م ، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 م ،  لتنتهي بمادتي الجبر والحاسب الآلي.

 

وأكد المحافظ، ضرورة توفير جو من الهدوء والاتضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الإمتحانات.

 

 وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

كما شدد ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الإمتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

إصابة وكيل وزارة الصحة في الشرقية بفيروس كورونا

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألفا و500 طالب وطالبة مقسمين إلى  134 ألفا و415 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2019 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين وذلك أمام 765 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم  إلى أن جميع اللجان الإمتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة.

 ونوه بأنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.

التربية والتعليم الشرقية امتحانات طالبة ضباط كورونا امتحانات الفصل الدراسي الأول فيروس كورونا محافظ الشرقية

ترشيحاتنا

زي مسلسل الطوفان .. شريفة ماهر: ابني شريف مسعور على الفلوس |فيديو

صلى الفجر ومات.. أرملة ياسر رزق تكشف وصية الراحل وآخر كلماته

فلكيا.. الأربعـاء المقبل غــرة شهـر رجـب 1443هـ

بين العفوية وتعمد الإساءة|سقطات الإعلاميين من إيحاءات شلبوكا إلى أنت أيام شبابي

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

مزاح..هكذا دعم المنتخب وتكاتف مع ضياء السيد للرد على شائعة مكافأة اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

السيسي كرّمها في حياتها وأرسل وفدا للعزاء فيها.. وداع مؤثر للحاجة فهيمة|شاهد

التموين : توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز تكفي 3 أشهر |فيديو

علقة ساخنة.. التحقيق في الاعتداء على إعلامية بـ عيادة تجميل بالمعادي

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ