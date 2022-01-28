غدا.. 136 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم على إنتهاء المديرية من إستعداداتها لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 م ، والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 29 يناير 2022 م ، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 م ، لتنتهي بمادتي الجبر والحاسب الآلي.

وأكد المحافظ، ضرورة توفير جو من الهدوء والاتضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الإمتحانات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة.

كما شدد ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الإمتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 136 ألفا و500 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و415 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2019 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين وذلك أمام 765 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع اللجان الإمتحانية جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحان وذلك بعد اجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان من تهوية وإضاءة جيدة.

ونوه بأنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانية لمواجهة حالات الطوارئ.