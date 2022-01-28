إصابة وكيل وزارة الصحة في الشرقية بفيروس كورونا

أكد مصدر بمديرية الصحة في الشرقية، أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة تعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، ويخضع للعزل داخل الاستراحة الخاصة به ويباشر مهام عمله؟

ومن جانبه عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة،صباح امس الخميس، عبر "الفيديو كونفراس".

بدأ الإجتماع بنقل توصيات الدكتور خالد عبدالغفار أثناء اجتماعه أمس للجهاز الإشرافي بالقطاع الصحي بالمحافظة، كما تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالإدارات الصحية ومستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وعرض السلبيات والإيجابيات بتقارير المرور الإشرافية للإدارات الفنية بالمديرية علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، والوقوف علي أوجه القصور، وبعض السلبيات المرصودة في أداء العمل، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، وشدد وكيل الوزارة علي تكثيف المرور علي المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية، وتواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وخاصة خلال الفترات المسائية، ومتابعة اللجان العلمية لإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والتأكد من تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتضمين استخدام عقار المونوكلونال للحالات المستحقة، وعرض تقرير أسبوعي بذلك علي وكيل الوزارة، والذي أكد علي التواصل المستمر مع مديرة إدارة المعامل لتوفير الكميات اللازمة من اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا rapid test بجميع المعامل بالمستشفيات، وتخصيص فرق طبية لإجراء هذه الاختبارات علي مدار الساعة، كما وجه بمتابعة توزيع مكثفات الأكسجين للحالات المستحقة، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأطباء في مجال الصيدلة الإكلينيكية ومعايير الجودة الشاملة بالمستشفيات، ومشدداً علي أهمية متابعة نسب إشغال المرضي لأقسام العنايات المركزة بمستشفيات المحافظة، وباقي الأقسام الطبية الحرجة الأخري، وعلي أهمية الإحصائيات الدقيقة وتحليل البيانات الخاصة بحالات كورونا، مؤكداً على تطبيق كافة معايير وسياسات مكافحة العدوي، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية