القط فيرجوس يعود لأصحابه بعد 11 عاما من الغياب

فاجأ القط فيرجوس أصحابه في اسكوتلندا بعودته بعد أكثر من 11 عاماً من فقدانه، دون معرفة مكان وجوده سابقا.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن القط اختفى من منزل أصحابه أواخر عام 2010، وعثر عليه أخيراً على بُعد 80 ميلاً في وقت سابق من هذا الشهر متطوعٌ في حماية القطط بعد تقارير عن قط كان يتسكع حول مركز إعادة التدوير لأشهر.



وذكرت «بي بي سي» أن القط فاجأ أصحابه بعد عودته وتعرفوا عليه بواسطة رقاقة دقيقة، وأضافت أن المكان الذي كان فيه القط خلال السنوات الماضية لا يزال لغزاً، ولكن يُعتقد أنه انتقل في سيارة.



وقالت فيونا موتر، صاحبة القط: «كانت مفاجأة عندما تلقيت مكالمة بأن فيرغوس ما زال على قيد الحياة»، وأضافت أن «القط كان دائم التجول وأحياناً ينطلق لبضعة أيام، ولكنه ما لم يعد آخر مرة واعتقدنا للأسف أن شيئاً ما قد حدث له».



وتابعت أن «معرفة أنه لا يزال على قيد الحياة وكان يعيش بعيداً كانت بمثابة صدمة كبيرة».



وأوضحت أنها تبنت القط من المؤسسة الخيرية الرائدة في رعاية القطط في المملكة المتحدة (Cats Protection) وكان يعيش معها وعائلتها لـ4 سنوات قبل أن يختفي.



وذكرت أن القط تم وضعه في غرفة نوم حتى يتعود على الوجود في المنزل، ثم تم تقديمه إلى قط العائلة الأخرى والذي كان سعيداً بالتعامل معه ومداعبته.



وقالت: «نحن ممتنون للغاية للمتطوع الذي ذهب إلى أبعد الحدود لإعادة فيرغوس إلى المنزل».

وذكرت أليس بالومبو، من (Cats Protection): «كل يوم نتأكد من مدى أهمية الرقائق الدقيقة للقطط وأصحابها».