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رئيس التحرير
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مؤتمر انتصار الهوية.. مصطفى بكري: الإخوان دفعت البلاد للهاوية.. محسن الفحام: جهاز الشرطة حافظ على هويته.. ورئيس القطاع الديني: أصدرنا العديد من الكتب لمحاربة التطرف

مؤتمر انتصار الهوية
مؤتمر انتصار الهوية

هشام عبد العزيز: أصدرنا العديد من الكتب لمحاربة الأفكار المتطرفة ولتصحيح مفاهيم كتاب الله

مصطفي بكري: جماعة الاخوان دفعت البلاد إلى الهاوية وطمس الهوية المصرية 
الناشر محمد عبدالمنعم: مسابقة أفضل بحث عن انتصار الهوية في 2023
 

 

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53، أمس الجمعة، افتتاح مؤتمر انتصار الهوية، بمشاركة كل من الدكتور هشام عبد العزيز ليلقي كلمة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور محسن الفحام، والناشر محمد عبد المنعم، مدير دار سما للنشر والتوزيع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والنائب مصطفى بكري. 

 

محاربة التطرف


و قال هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وسط العالم نؤكد أن مصر هي دولة الأمن والأمان و هي حاضرة بكل فعاليتها العالمية برغم المحن والهوية المصرية أمر أساسي و حيوي تعنى السمات لشخص ما أو أمة ما او شعب ما هي علامات مميزه و يكفى وصما لشغب أو أمة أن نقول إنها بلا هوية فالجماعات المتطرفة تكون بلا هوية و يكون الانتماء للجماعة أو التنظيم وهذا ما ينطبق على الإخوان.

 

وأكد قائلا من يرد الله به خيرا يفقه لأنه من السهل أن أتي بكتاب ويقرأه و لكن لا يفهمه وإذا قمنا ببيان إحصائي ووجدنا الآيات التى تتحدث عن الأحكام والعبادات والفرائض والحدود ونحن نمتلك أكثر من 6 آلاف آية في القرآن الكريم سنجد عن الأحكام لا يتجاوز ال 600 آية و الباقي يدعو إلى المعاملة الطيبة بينك و بين نفسك و بينك و بين المسلم و بينك و بين غير المسلم و بينك و بين سائر ما خلق الله فيقول النبي ص انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق فالدين الإسلامي دين انساني.


وتابع  جماعة الاخوان الذي يتبرأ منهم الدين الذين يقتلون فاغرتهم جماعتهم بالدين و المناصب نجد انه لم تقع الدولة فى محنة الا و تكون الاخوان السبب ولا يمحي من ذاكرتنا ان من خيانة الاخوان انه عدم ايمانهم بالوطن فيرونه انه حفنه من تراب لا يستحق الولاء ولا الانتماء وهذا ما ورثوه للذين يعملون معهم فوجدنا العديد من الدماء و الخراب لعدم ايمانهم بالدولة و الهوية استحلالهم للقتل لم يقصده مفهوم القرآن ولا السنة فهم يستلهمون آياتهم كذبا.

 

و أضاف قائلا انعم الله على مصر بأهل الفكر و الحكمة و الادباء و يوجد في مصر اهل خير و امن و ستظل مصر صامدة فى وجه هدا العدوان ولكن مطالبون أن نكون في مجالاتنا ندافع عن الوطن  امام  هذا العدوان و الأفكار الضالة التى حاولت مرارا و تكرار ان  تغيير لونها للوصول فمصلحة  الجماعة فوق مصلحة الوطن و قد اصدرنا كتاب “هؤلاء هم الإخوان” لعرض أفكار الاخوان و التحذير منهم و العديد من الكتب للوقوف امام تلك الفتنة و لتصحيح مفاهيم كتاب الله.

 

احتلال إخواني


في بداية كلمته؛ أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، بفكرة مؤتمر انتصار الهوية وتنظيمه، مؤكدا أنه كان من الضروري إقامة هذا المؤتمر في مصر مبكرا، لأننا أمام قضية مهمة وملحة ونواجه خطرا كبيرا يجب مواجهته. 


وأشار الباز إلى تعليق مغرض وسؤال مضلل كثيرا ما كان يتم ترددهما، وهما «لماذا يتم الأخطاء التي يتم ارتكابها على شماعة الإخوان» و«فين الإخوان»، موضحا أننا أمام تنظيم دولي له فروعه وأفكاره وداعميه، ويحاولون طوال الوقت الوصول للحكم، مستشهدا بمصطلح «احتلال إخواني» التي أطلقته الدكتورة الراحلة تهاني الجبالي.


وأوضح الباز أن النسبة الكبيرة التي خرجت وتحمست، أدركت ما ترتكبه جماعة الإخوان في تغيير هوية أو «مزاج» هذا الشعب، بصياغتها بطريقتهم الخاصة، فهوية مصر قائمة على التعدد، مؤكدا أن الخطر الآن أصبح يتمثل في الذاكرة الوطنية، كما أن الشعب المصري فرض عليه القتال في معركة وعي مهمة جدا.


وأضاف الدكتور محمد الباز أنه لديه مقترح وهو إنشاء متحف قومي يسجل كل جرائم الإخوان ضد الشعب المصري، إذ ارتكبوا جرائم فكرية وسياسية، كما أن الإخوان هم سبب تأخيرنا، وعطلوا الحياة الديمقراطية في مصر وحتى الآن، لافتا إلى أن الإخوان تحاول الدخول للمدينة مرة أخرى للثأر من الشعب المصري.

 

الهوية المصرية


قال النائب مصطفى بكري: أود أن أشكر الهيئة العامة للكتاب لطرحها وتبنيها لهذا المؤتمر الهام، فنحن بحاجة إلى الاستماع لتلك الأطروحات الهامة المتعلقة بممارسة هذه الجماعات سواء الأم هنا في مصر أو الفروع التي انبثقت منها في الدول العربية، وتابع أن هناك تحديا حقيقي للحفاظ لحماية الهوية المصرية والعربية منذ نشأة هذا التيار المتطرف.


واستطرد قائلا إن القارئ لتاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928 في مصر أو تأسيس أفرع وأحزاب أخرى لها في دول عربية أخرى يجد أنهم قد بدأوا دعوتهم بمنطق دعوي من أجل الإسلام ولكنهم لم يستمروا طويلا فأعلنوا في المؤتمر العاشر لهم عام 1938 التحول إلى الدعوة السياسية ودخولهم هذا المعترك وبدأوا في خلط الدين بالسياسة وتغير سلوكهم إلى العنف والقتل وبث روح الفرقة.


وأشار بكري إلى أن جماعة الإخوان منذ وصولهم إلى الحكم بدأوا في ممارسة الإقصاء والعزل السياسي وضرب جهاز الشرطة وإلصاق التهم بالقوات المسلحة والقضاء، بالإضافة لممارسة الإرهاب الفكري على الشعب قبل الانتخابات السياسية وحاولوا دفع البلاد إلى الهاوية وتجريدها من الهوية المصرية ولم يحدث ذلك في مصر فقط بل في كل البلاد التي تولوا حكمها على مدار التاريخ.

 

دور الشرطة

قال اللواء الدكتور محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إنه كان هناك محاولات للتأثير على جهاز الشرطة من قبل جماعة الإخوان، لافتا إلى أن محمد البلتاجي حاول أن يستقطب عددا من القادة بالجهاز، ولكن لم يستمع إليه أحد. 


وأشاد الفحام، خلال إلقاء كلمته، بدور جهاز الشرطة الآن، موضحا أنه ما زال يعتبر مثالا يحتذى به ابتداء من وزير الداخلية محمود توفيق، الذي عرف بإخلاصه للبلد، فضلا عن الزملاء بالجهاز.


وأكد الفحام أنه جهاز الشرطة حافظ على هويته مثلما فعلت القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه مثل اليوم ٢٨ يناير كان «جمعة الغضب»، التي استحوذ فيها الإخوان على الثورة وتعد بداية دمار مصر، إذ أن جميع محافظات مصر لم تسلم من جرائم الإخوان.

 

أفضل بحث

أعلن الناشر محمد عبد المنعم، مدير دار سما للنشر والتوزيع، عن طرح مسابقة لأفضل بحث مقدم بعنوان «انتصار الهوية» وسيتم طرحه في الحلقة الثانية من مؤتمر انتصار الهوية، المنعقد أمس في دورته الأولى بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

أشار إلى تنظيم المسابقة في الحلقة الثانية للمؤتمر بالدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2023، مضيفا أن دار سما ستتلقى الأبحاث المقدمة على أن يكون كل من الدكتور هشام عبد العزيز، والدكتور محمد الباز، والنائب مصطفى بكري، واللواء محسن الفحام هم أعضاء لجنة التقييم؛ وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب.


وأوضح الناشر الناشر محمد عبد المنعم،  أن الهدف من مؤتمر انتصار الهوية هو توثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وألقى الضوء على مصطلح «تزييف الوعي» الذي يحمل معاني كثيرة، مؤكدا أن هذا ما فعلته جماعة الإخوان على مدار تاريخها ولا تزال تفعله حتى الآن.

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