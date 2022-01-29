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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 2007 إصابات جديدة بكورونا و26 وفاة ..وبهاء الحريري يعلن خوض الانتخابات في لبنان.. أبزر اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى العراق
مقتل ضابط وجندي جزائريين خلال اشتباك مسلح مع إرهابيين
بهاء الحريري يعلن خوض الانتخابات في لبنان
توافق بين ماكرون وبوتين على ضرورة نزع فتيل التصعيد في أوكرانيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة أمس الجمعة، مقارنة مع 1985 إصابة و36 وفاة في اليوم السابق.

وأضافت أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 419460 من ضمنهم 353409 حالات تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت تعليق الرحلات إلى العراق مؤقتًا، حيث قالت: "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه إلى أنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية،وسيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن“.

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وذكرت "الوطن" أن الجيش الجزائري، أعلن أن اشتباكًا دار، مساء الخميس، في أقصى جنوب الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع النيجر بين وحدة عسكرية ومسلحين "متشددين"، أسفر عن مقتل اثنين من عسكرييه، أحدهما ضابط برتبة ملازم، بالإضافة إلى اثنين من المسلحين،

وقالت "الأنباء" إن بهاء الحريري، شقيق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أعلن أنه سيواصل "مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، بحسب كلمة توجه بها إلى اللبنانيين.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن  الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على "ضرورة نزع فتيل التصعيد" ومواصلة "الحوار" في الأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين والذي استمر أكثر من ساعة "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد"، مشيرة إلى أن "الرئيس بوتين لم يُبدِ أيّ نية عدوانية. لقد قال بوضوح إنه لا يسعى الى المواجهة".

وذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إنه سينقل قوات أمريكية إلى دول أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ”في المدى القريب“.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت نحو 8500 جندي أمريكي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا وسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
 

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