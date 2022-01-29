المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة

نظم المنتدى المصري لتنمية القيم الوطنية إحتفالاً خاصا بمناسبة عيد الشرطة ، بمقر مركز الابداع بدار الأوبرا، شارك فيه لفيف من قيادات الشرطة والقوات المسلحة ، تم خلاله تكريم أسماء شهداء الشرطة ، بمشاركة أسر الشهداء ، إضافة إلى خريجي الدورة الثانية لتأهيل شباب الباحثين على مهارات التحليل الاستراتيجي.

كما قام المنتدى بإهداء دروع تذكارية لبعض القيادات الوطنية التي كانت لهم إسهامات في إعادة بناء منظومة القيم الوطنية ، ومساعدة الشباب على القيام بواجباتهم في حماية وصون مصالح وطنهم ، والدفاع عن تلك المصالح بالتزود بالمعارف والعلوم واللغات التي تخاطب بها القوى الإقليمية ، في إطار من التعاون لتحقيق الأهداف القومية .





وجاءت مشاركة الشباب في هذا الحفل إيماناً بأهمية تحصين الشباب ضد محاولات تغييب الوعي ، حيث حرص المركز على تأهيل الأجيال الصاعدة من الشباب المتخصص في الدراسات والعلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصقل مهاراتهم البحثية وتأهيلهم لسوق العمل، بما يجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها تجاه وطنها ، وصون مصالح مصر العليا ، مع تزويد الباحثين بالأدوات المعرفية لبناء جيل جديد من الباحثين في مجال الدراسات الاستراتيجية التي تخدم توجهات ومصالح الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار قام المركز المصري للدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم الوطنية برئاسة اللواء محمد عبد المقصود، بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل جيل الشباب من خريجي الكليات النظرية لإعدادهم كباحثين متخصصين في الشؤون الاستراتيجية ، حيث تم تخريج الدفعة الاولى في أكتوبر 2020 .

وتم عقد دورة تدريبية للدورة الثانية للتحليل الاستراتيجى في ديسمبر 2021 ، والذين إحتفل المركز اليوم بتخريجهم وتسليمهم شهادات تقدير ، كما تم عقد دورات تدريبية لتأهيل الراغبين في الانضمام لمجلسي النواب والشيوخ ، كما تم عقد عدد من الدورات التدريبية الافتراضية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية، ويصدر المركز إصدارا دوريا يضم أهم دراساته وأبحاثه المهتمة بالدوائر المتماسة بشكل مباشر مع دوائر الأمن القومى المصري، ومنها الإسرائيلية والفلسطينية والتركية والإيرانية والإفريقية.

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