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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الكتب التعليمية الأكثر مبيعا.. اراء العارضين في جناح الطفل بمعرض الكتاب |فيديو

جناح الطفل داخل معرض
جناح الطفل داخل معرض الكتاب

يمتاز معرض الكتاب ٢٠٢٢، هذا العام بوجود جناح الطفل داخل قاعة بمفرده، حيث شهد جناح الطفل إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال بمختلف أعمارهم مع أسرهم، للتمتع بالأنشطة المختلفة التي يقدمها جناح الطفل داخل معرض الكتاب لهذا العام.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء العارضين داخل جناح الطفال بـ معرض الكتاب، حول فصل جناح الطفل في قاعة منفردة هذا العام، ومدي اقبال المواطنين والأطفال علي جناح الطفل.

وقال أحمد عبد العزيز، أحد العارضين داخل جناح الطفال، إن هذا العام هو الأول له للمشاركة داخل جناح الطفل، مشيدا بالتنظيم الدقيق داخل معرض الكتاب ٢٠٢٢، وخصوصًا جناح الطفل.

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قاعة منفصلة.. تعرف علي أنشطة جناح الطفل بمعرض الكتاب.. فيديو وصور

وأضاف حسين علي،  أحد العارضين، أن معرض القاهرة الدولي لكتاب ٢٠٢٢ يتميز بالتنظيم الشامل، والاهتمام والتشديد علي الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مع وجود أماكن مخصصة للقاحات.

وأشار أشرف شحاتة، أحد العارضين، إلىأن جناح الطفل يتيح كافة مستلزمات الأطفال، مثل الكتب الترفيهية والتعليمية وأدوات مكتبية وألوان مع ألعاب تعليمية حديثة الأشكال والفكر، وغيرها من مستلزمات الأطفال.

وأضاف يحيي حسين، أحد العارضين، أن أكثر الكتب مبيعًا للأطفال هي الكتب التعليمية، وذلك بسبب إقبال الآباء علي شراء الكتب التعليمية البسيطة التي يسهل علي الأطفال فهمها وتعلمها.

وأكمل أن أكثر الكتب مبيعًا للأطفال فوق ١٠ سنوات، هي الروايات والقصص الصغيرة التي بها مغامرات وقصص متعددة، التي تجذب الأطفال لقراءتها والتمتع بها.

وذكر عبدالله حسني، أحد العارضين، أن الأطفال يقبلون علي كتب الرسم والألوان بشكل كبير، كما يوجد عدد من الألعاب الترفيهية والتعليمية التي ينجذب الأطفال لشرائها بسبب سهولتها وشكلها المختلف.

قاعة منفصلة.. تعرف علي أنشطة جناح الطفل بمعرض الكتاب

وتحدثت الدكتور إيمان سند، المشرف علي نشاط الأطفال في معرض الكتاب، إلي عدسة "صدي البلد" عن الأنشطة التي يقدمها جناح الطفل هذا العام إلي الأطفال، والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لهذا العام في رواية القصص وتعلم الاطفال بطرق حديثة ومختلفة.

وقالت إيمان سند: "هذا العام جناح الطفل متميز عن باقي الأعوام الماضية، وذلك لإستقلاله في مكان بمفرده خارج القاعات الأخري، وكان ذلك بقرار من وزيرة الثقافة التي رشحت وجود مكان مخصص للأطفال داخل معرض الكتاب".

وتابعت أنه يوجد أربع أركان مقسمة داخل جناح الطفل يتم الإختيار من بينهم، وهم جزء عن الحكي وجزء عن المسرح وجزء عن الورش التفاعلية وجزء عن التخاطب وممارسة الطفل لأنشطة متعددة بنفسه.

واشارت أن هذه الأنشطة تنمي مهارات الطفل بطرق متعددة وفريدة من نوعها، فيقوم الطفل بالتخاطب وتجربة أنشطة عملية جديدة داخل معرض الكتاب لهذا العام.

عبد التواب يوسف شخصة العام بجناح الأطفال

ونوهت إيمان سند إلى أن شخصية المعرض هذا العام للأطفال هو الكاتب الكبير الراحل عبد التواب يوسف، ويتم عرض أجزاء من قصص الراحل عبد التواب يوسف عن طريق تقنية مجسمة افتراضيًا بإستخدام نظارات الـ VR.

وعقبت أن هذه التقنية يتفاعل معها الأطفال بشكل كبير حيث يشعر الطفل بإنه داخل القصة كفرد منها، وتم اختيار الكاتب عبد التواب يوسف تكريمًا له وتخليدًا لأسمه وذكراه.

 

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