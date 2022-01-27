لأول مرة.. جناح مدينة الفنون والثقافة داخل معرض الكتاب بأرض المعارض.. صور

تشارك مدينة الفنون والثقافة داخل معرض الكتاب في دورته ال ٥٣، بجناح خاص يعرض نموذجا مصغرا يحاكي مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويعرض جناح مدينة الفنون والثقافة، صورا وفيديوهات لمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمتع بمظاهر خلابة في التشييد والبناء.
وتحدث عبدالرحمن مصطفي، مسئول جناح مدينة الفنون والثقافة، الي عدسة "صدي البلد" عن مشاركة مدينة الفنون والثقافة لأول مرة داخل معرض الكتاب في دورته ال٥٣.
وقال عبدالرحمن أن معرض الكتاب يعد ثاني أكبر معرض في العالم، وله شعبية كبيرة بين المصريين ومحبي القراءة، فكان معرض الكتاب فرصة للمشاركة من قبل مدينة الفنون والثقافة بجناح مصغر داخل المعرض.
وتابع أن هذه المشاركة لكي يتم توضيح نبذة عن الافتتاح الذي سوف يتم عن مدينة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالي.
وأوضح أن هذا الجناح يوضح نموذج حي مصغر لمدينة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية، وهو يضم صور وفيديوهات لمدينة الفنون والثقافة علي أرض الواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار أن مدينة الفنون والثقافة سوف تضم جميع الأحداث في تاريخ مصر، مثل المتحف القومي ومتحف محمد علي ومكتبة العاصمة، وسيتم عرض أثار فرعونية مع لوحات فنية من تاريخ الحضارة الفرعونية إلي تاريخ بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن ردود أفعال زوار معرض الكتاب داخل جناح مدينة الفنون والثقافة، قال عبدالرحمن أنه يوجد إقبالًا كبيرًا من قبل زوار المعرض، ويقوموا بالتعبير عن إعجابهم الشديد تجاه النموذج المصغر لجناح مدينة الفنون والثقافة بمعرض الكتاب.