تشكيل مباراة الكاميرون ضد جامبيا في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق في تمام السادسة مساءً، مباراة منتخبي الكاميرون وجامبيا في أولى مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.
تشكيل الكاميرون
وضم تشكيل الكاميرون كل من:
في حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: جان كاستيلو، مايكل نجادو نجادجوي، نوهو تولو
خط الوسط: كولينز فاي، أندريه زامبو أنجويسا، مارتين هونجلا، صامويل إيفس أوم جويت، نيكولاس مويمي نجاماليو.
خط الهجوم: كارل توكو إكامبي، فينسنت أبوبكر
تشكيل جامبيا
وضم تشكيل جامبيا كل من:
في حراسة المرمى: بابوكار جايي
خط الدفاع: سايدي جانكو، جوميز جيمس، عمر كولي، نواه سونكو سوندبيرج
خط الوسط: با مادو جاني، سليمان ماريح، يوسف بوب، إيبو عمر توراي
خط الهجوم: محمد بادوماسي، موسى بارو.