ربح شهري 10 آلاف دولار.. يوتيوب يضيف ميزة التعليق الصوتي على الفيديو

يعتزم تطبيق الفيديو YouTube يوتيوب المملوك لشركة جوجل الأمريكية إتاحة ميزة جديدة للمستخدمين تمكنهم من التعليق الصوتي على الفيديوهات على غرار الميزة التى قام تطبيق تيك توك بإطلاقها.

وبحسب موقع PhoneWorld فإن ميزة التعليق الصوتي التى سيحصل عليها مستخدمو يوتيوب ستكون مخصصة لـ YouTube Shorts بحيث تسمح للمستخدمين من تغيير التعليق الصوتي دون الاستعانة بتطبيق تحرير فيديو تابع لجهة خارجية.

وسيستعير تطبيق يوتيوب YouTube ميزة التعليق الصوتي من شبكة ByteDance المالكة لتيك توك، والتى لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين وشهدت فيديوهاتها رواجا كبيرا.

ووجد موقع XDA-Developers ميزة التعليق الصوتي في YouTube Shorts لأول مرة ضمن اختبار تجريبي للميزة حيث سيضيف يوتيوب زرًا مخصصًا يتيح لك تسجيل مسار معين وتركيبه والتعليق عليه بسهولة قبل التحميل.

وفى الوقت الحالي، يتيح تطبيق يوتيوب على هواتف أندرويد إضافة أصوات من مكتبة YouTube Shorts إذا كنت ترغب في إضافة مقطع صوتي مخصص ، فيجب عليك تسجيله بشكل منفصل ثم إضافته إلى الفيديو باستخدام محرر فيديو تابع لجهة خارجية.

وأعلن موقع يوتيوب عن إطلاق صندوق تمويل عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتمويل منشئي المحتوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يقومون بإطلاق الفيديوهات الخاصة بهم على ميزة YouTube Shorts الشبيهة بتطبيق تيك توك وميزة ريلز في إنستجرام.

وسيتيح صندوق تمويل يوتيوب لجميع منشئي المحتوى على YouTube Shorts في الشرق الأوسط ربحا ما بين 100 إلى 10 آلاف دولار شهريا بالإضافة إلى مبالغ إضافية، بناءً على الأداء الإجمالي للقناة القصيرة وموقع الجمهور.

