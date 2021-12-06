يوتيوب يعلن شروط الربح من صندوق تمويل فيديوهات Shorts في مصر والدول العربية

أعلن موقع يوتيوب عن إطلاق صندوق تمويل عالمي بقيمة 100 مليون دولار لتمويل منشئ المحتوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين يقومون بإطلاق الفيديوهات الخاصة بهم على ميزة YouTube Shorts الشبيهة بتطبيق تيك توك وميزة ريلز في إنستجرام.



وبحسب صحيفة The National الإماراتية فإنه أصبح بإمكان منشئى المحتوى في دول مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والجزائر والعراق والأردن ولبنان والمغرب، القيام بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وبثها على قنواتهم بيوتيوب والاستفادة من تمويل الصندوق.

وسيتيح صندوق تمويل يوتيوب لجميع منشئ المحتوى على YouTube Shorts في الشرق الأوسط ربح ما بين 100 إلى 10 آلاف دولار شهريا بالإضافة إلى مبالغ إضافية، بناءً على الأداء الإجمالي للقناة القصيرة وموقع الجمهور.

وقال طارق أمين ، مدير YouTube يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه " منذ طرح فيديوهات Shorts في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، شهدنا نموًا كبيرًا في نسبة المشاهدة والإبداع، ويعتبر صندوق تمويل Shorts هى الخطوة المنطقية التالية بينما نبني خطتنا طويلة الأجل لتشجيع المستخدمين على تحقيق الدخل من الميزة ".

وقام يوتيوب بطرح ميزة YouTube Shorts في شهر يوليو العام الماضى وتتيح للأشخاص إنشاء مقاطع مدتها 60 ثانية على هواتفهم الذكية، وبدءا من شهر يوليو من هذا العام ، قال يوتيوب إن الميزة تتلقى أكثر من 15 مليار مشاهدة يوميًا.

ويمكن لمنشئى المحتوى على موقع يوتيوب في مصر والدول العربية الحصول على دعم صندوق تمويل Shorts وتحقيق الربح من خلال عدد من الإجراءات الآتية :

يجب أن يكون منشئوا المحتوى قد قاموا بتحميل ميزة YouTube Shorts على الأقل في آخر 180 يومًا.

يجب أن تلتزم قنوات يوتيوب الخاصة بمنشئى المحتوى بإرشادات منتدى يوتيوب وقواعد حقوق الطبع والنشر وسياسات تحقيق الدخل.

لن يتم اعتبار القنوات التي تحمّل مقاطع الفيديو التي تحتوي على علامات مائية أو شعارات من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لجهات خارجية أو مقاطع الفيديو غير الأصلية مثل المقاطع غير المعدلة من الأفلام أو البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو التي أعيد تحميلها من قنوات منشئي محتوى آخرين مؤهلة.

لا يشترط أن تحقق القنوات ربحًا حاليًا على يوتيوب حتى تكون مؤهلة.

يجب أن يكون منشئو المحتوى فوق سن الرشد في بلدهم أو منطقتهم.

