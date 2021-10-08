يوتيوب يتيح ميزة جديدة لصناع المحتوى.. تفاصيل

أعلن موقع الفيديو YouTube يوتيوب إتاحة عدد من الميزات الصوتية الجديدة للمستخدمين، حيث أصبح بإمكان صناع المحتوى تفعيل ميزة التوضيح الآلي للتعليقات أو ما يعرف بتمكين التسميات التوضيحية أثناء البث المباشر.

وبحسب موقع TechCrunch فإن الميزات الصوتية الجديدة في يوتيوب تسهل الوصول السريع من صناع المحتوى لجمهورهم حيث تشرح التعليقات والتسميات التى يقولها المؤثرون على شاشة يوتيوب في أى بث مباشر باللغة الإنجليزية.

ويخطط يوتيوب لتوسيع تفعيل ميزة التوضيح الآلي للتعليقات في البث المباشر لتشمل جميع اللغات الأكثر استخداما في العالم، في الأشهر المقبلة، وذلك لتسهيل الوصول إلى التدفقات، حيث كانت هذه الميزة متاحة سابقًا فقط لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 1000 مشترك.

ومن المقرر أن تشمل الميزة اللغات الآتية: الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتركية والفيتنامية، حيث يعمل يوتيوب بالفعل على إتاحة الميزة بهذه اللغات تدريجيا للمستخدمين.

ويطور يوتيوب حاليًا إضافة مسارات صوتية متعددة على مقاطع الفيديو للمساعدة في توفير صوت متعدد اللغات للجمهور الدولي جنبًا إلى جنب مع الصوت الوصفي للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية.

وقام يوتيوب بطرح الميزات الصوتية عل موقعه على سطح المكتب فيما يعمل على إتاحته لهواتف آيفون وأندرويد خلال الفترة القادمة، كما يعمل على إتاحة خيار البحث من خلال النصوص على الهواتف الذكية قريبا.

وتمكن ميزة البحث من خلال النصوص المستخدمين على القيام بالبحث عن كلمات رئيسية محددة ضمن النصوص على هواتف أندرويد وآيفون.