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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط فيسبوك.. أعطال تضرب منصات يوتيوب ونتفليكس وزووم وفايبر

يوتيوب
يوتيوب

أفاد موقع داون ديتيكتور، اليوم الاثنين، عن تلقيه بلاغات عنأعطال في منصات زووم ويوتيوب ونتفليكس وفايبر.

وشهدت أهم مواقع التواصل الاجتماعي أعطالا منذ ساعات، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم شركات فيسبوك وتويتر و"جوجل" وأمازون.

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وجدد كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مايك شرويفر، التأكيد على أن الشركة تعمل على حل مشاكل العطل في منصاتها وإعادتها للعمل في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعطل منذ 5 ساعات.

وقال شرويفر، في تغريدة على تويتر، إن الشركة تعتذر لكل من تأثروا بتعطل الخدمة.

 وأضاف أن الشركة تواجه مشاكل في الشبكات، و"تعمل فرقنا بأسرع وقت ممكن" لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

التواصل الاجتماعي تكنولوجيا فيسبوك يوتيوب نتفليكس تواصل الاجتماعي تويتر فايبر

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