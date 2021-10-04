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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيسبوك ترسل فريقا إلى كاليفورنيا لإصلاح العطل العالمي يدويا..تفاصيل

صدى البلد

أرسلت شركة فيسبوك فريقاً تقنياً إلى أحد مراكز بياناته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمحاولة إصلاح الانقطاع في خوادمه يدوياً. بحسب “يورو ويكلي نيوز”.

وأصبح فيسبوك غير ممكن الوصول إليه لأن المستخدمين لم يتم توجيههم إلى المكان الصحيح بواسطة نظام اسم المجال (DNS). ومع ذلك، يتحكم فيسبوك نفسه في الإعدادات ذات الصلة، مما يشير إلى أن المشكلة كانت مشكلة داخلية.

أرسلت الشركة فريقًا من الفنيين إلى أحد مراكز البيانات التابعة لها في كاليفورنيا لإعادة ضبط خوادمها فعليًا بعد دقائق قليلة من توقف النظام الأساسي بالكامل عن العمل على مستوى العالم.

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فيسبوك يستبعد احتمالية التعرض لـ هجمات إلكترونية


قال خبراء أمنيون إن الاضطراب قد يكون نتيجة خطأ داخلي، على الرغم من أن التخريب من قبل شخص من الداخل سيكون ممكنًا نظريًا.

تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب في نفس الوقت الليلة ، حيث قام بإخراج منصة اتصالات حيوية يستخدمها أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم وإضافة حرارة إلى شركة تخضع بالفعل لتدقيق شديد.

وقال واتساب:"نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب، وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن".

فيسبوك انستجرام واتساب كاليفورنيا انقطاع الخدمة

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