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أخبار العالم

فيسبوك يستبعد احتمالية التعرض لـ هجمات إلكترونية

فيسبوك
فيسبوك

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن شركة فيسبوك قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتعاني منصات فيسبوك وواتساب وانستجرام، من عطل عالمي، اليوم الاثنين، كما انهارت أنظمة فيسبوك الداخلية التي يستخدمها الموظفون، ولم يتم استعادة الخدمة بعد.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، لم تذكر الشركة سبب الانقطاع. غالبًا ما تعاني مواقع الويب والتطبيقات من انقطاعات متفاوتة في الحجم والمدة، إلا أن الاضطرابات العالمية التي تستمر لساعات نادرة.

قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة Kentik Inc، "هذا أمر ملحمي".

وكان التعليق الوحيد لـ فيسبوك، حتى الآن هو عبارة عن تغريدة أقرت فيها بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك، ويتم العمل على استعادة الوصول. وفيما يتعلق بالفشل الداخلي، غرد رئيس انستجرام، آدم موسيري أنه يشعر وكأنه يوم صعب.

وقالت راشيل توباك، المديرة التنفيذية لشركة SocialProof Security، إن الكثير من الناس يعتمدون على فيسبوك وواتساب وانستجرام كوسيلة اتصال أساسية يمكن أن يؤدي فقدان الوصول إليها لفترة طويلة إلى جعلهم عرضة للمجرمين الذين يستغلون انقطاع التيار الكهربائي.

قالت: "إنهم لا يعرفون كيفية الاتصال بالناس في حياتهم بدونها، إنهم أكثر عرضة للهندسة الاجتماعية لأنهم يائسون جدًا للتواصل.

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وأضافت: "إنه خلال فترات الانقطاع السابق ، تلقى بعض الأشخاص رسائل بريد إلكتروني تعد باستعادة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقر على رابط ضار يمكن أن يكشف بياناتهم الشخصية".

وطلبت شركة "فيسبوك" اليوم الإثنين، من قاض رفض دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الامريكية، والتي تسعى لإجبار عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على بيع واتساب وإنستجرام.

وحسب "رويترز"، قال موقع فيسبوك في دعوى قضائية إن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فشلت في توفير "أساس واقعي معقول لوصف فيسبوك بأنه محتكر غير قانوني". وأضافت الشركة أنه يبدو أن لجنة التجارة الفيدرالية 'ليس لديها أساس لمزاعمها العارية بأن فيسبوك يحتكر أو يحتكره".

ويأتي التقرير في الوقت الذي توقفت فيه خدمات تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام حول العالم في الوقت نفسه.

وطالب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي برفض الدعوى مع التحيز، مما سيجعل من الصعب على الوكالة تعديل الدعوى. رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق.

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