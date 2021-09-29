روسيا تهدد بحجب يوتيوب وشن حرب على إعلام ألمانيا.. تفاصيل

هددت الرقابة الحكومية الروسية بحجب موقع يوتيوب في البلاد انتقاما من منصة الفيديو المملوكة لشركة جوجل التي حذفت قناتين باللغة الألمانية تابعتين لمحطة "RT- روسيا اليوم" الممولة من الكرملين بزعم نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

أرسلت الرقابة الروسية، روسكومنادزور، رسالة إلى جوجل تحذر فيها من أنها إذا لم تسترجع بسرعة قناتي "RT YouTube"، فإنها ستواجه حجباً كاملاً أو جزئياً، وفقا لوكالات الأنباء الحكومية الروسية التي نشرت أجزاء من الخطاب يوم الأربعاء.

وحذفت منصة "يوتيوب" هذا الأسبوع قناتي "RT DE" و"Der Fehlende Part" لنشر ما قالت انه معلومات خاطئة عن وباء فيروس كورونا.

وقال موقع "يوتيوب" في بيان إن "RT DE" تلقت في البداية تعليقا لمدة أسبوع، ومنعها من تحميل مقاطع الفيديو، لأنها انتهكت قواعد المعلومات المضللة.

لكن المنصة قالت إن "RT DE" حاولت بعد ذلك التحايل على التقييد باستخدام القناة الأخرى، لتحميل مقاطع فيديو، وهو انتهاك لشروط مستخدم يوتيوب، مما أدى إلى حظر كلتا القناتين بشكل دائم.

وقد ردت الحكومة الروسية بغضب وسيل من التهديدات بالرد. ووصفت وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء عمليات الحذف بأنها 'عمل عدواني إعلامي غير مسبوق' وطلبت من الرقابة الحكومية اتخاذ إجراءات ضد يوتيوب ووسائل الإعلام الألمانية في روسيا.

وزعمت رئيسة تحرير RT، مارجريتا سيمونيان، أن الحظر يرقى إلى مستوى "حرب إعلامية حقيقية" من جانب ألمانيا على روسيا، وقالت إنها "تتطلع" إلى قيام روسيا بحظر محطات البث التلفزيوني الألمانية العامة الرئيسية، ARD و ZDF و Deutsche Welle.

وقال ستيفان زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية للصحفيين، 'أريد أن أقول بعبارات واضحة وضوح الشمس إن هذا قرار من قبل يوتيوب، والحكومة الألمانية، أو ممثلي الحكومة الألمانية، لا علاقة لهم بهذا القرار'، وفقا ليورونيوز.