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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

3 آيات قرآنية تصلح حال أبناءك وتغيرهم للأفضل.. احرص على ترديدها يوميًا

3 آيات قرآنية تصلح
3 آيات قرآنية تصلح حال أبناءك وتغيرهم للأفضل

قراءة القرآن الكريم لها أسرار ربما لا يعرفها كثير من الناس، من بينها 3 آيات قرآنية سهلة وميسورة عند ترديدها يوميا سترى عجبا في سكينة أبنائك وهدايتهم وصلاحهم.

 

قال الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامى، إن كثيرا من الناس يشكون منأبنائهم، بأنهم أصبحوا لا يطاقون ويبحثون عن أى شيء لتغيير حالهم وصلاحهم.

 

وأضاف أبو بكر خلال برنامج “إنى قريب” المذاع على فضائية النهار، أن هناك 3 آيات فى القرآن من داوم عليهم كل يوم فى الصباح سيرى عجبا فى سكينة أبنائه وصلاحهم.

 

وتابع الداعية الإسلامي قائلا: «سأقدم لكم هذه الهدية والله من حرص على قراءتهم كل يوم صباحا ربنا هيغير حال أبنائه».

 

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك

وأشار محمد أبو بكر إلى أن هذه الآيات هى:

1- من سورة الأحقاف: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

2- من سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

3 - من سورة الشعراء: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

وقدم محمد أبو بكر نصيحة للآباء بحفظ هذه الآيات والحرص على قراءتها كل يوم فى الصباح وخلال شهر سيجدون تغيرا فى حال أولادهم.

هل الشعور بالقلق والخوف على الأبناء دائمًا يعتبر قلة إيمان؟

تنتابني دائما حالة قلق وخوف على الأولاد من المستقبل فهل ذلك يعتبر قلة إيمان.. مع العلم أنى مواظبة على الصلاة والصوم وقراءة القرآن؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال: عندما يكون القلق طبيعيا يكون صحيا، وعندما يصبح غير طبيعي يكون مرضيا وغير صحي”.

 
وأضاف أمين الفتوى أن القلق الصحي هو الذي يدفعنا نحو العمل، فيجعلك تريد أن تؤمن مستقبل أولادك وتقول سأعمل لهم كذا وكذا، أما القلق غير الصحي يجعلك في حالة هلع واكتئاب.

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