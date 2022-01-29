عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان: ندعم مبادرة رئيس جزر القمر لتعزيز دور الشباب في نشر التسامح

الجروان
الجروان

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن وجود البرلمان الدولي للتسامح والسلام وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، في جزر القمر، جاء لدعم مبادرة الرئيس القمري لتعزيز دور الشباب القمري في صناعة المستقبل.

وقدم "الجروان"، الشكر إلى عثمان غزالي رئيس جزر القمر، على دعمه للمجلس  العالمي لنشر قيم التسامح والسلام.

وأشاد "الجروان" بدعوة الرئيس القمري عثمان غزالي، ورئيس البرلمان القمري، مستدران عبده، لهذا الحشد الدولي الكبير، للعمل بجانب الشباب والشعب القمري، خلال "المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام".

وقال "الجروان" - في بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مساء اليوم السبت، 29 يناير- : إن الشباب والشعب القمري لديهم الكثير من الإمكانيات ليكونوا متفاعلين لصناعة دولة آمنة ومستقرة مثل جزر القمر.

وأضاف: أتينا لرعاية ودعم "المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام"، لنعمل مع بعضنا ونتدارس ونفكر في مبادرات تخدم الشعب القمري، ولدينا بعض الأفكار والمقترحات، ومن أهمها إنشاء مقر للشباب في جزر القمر يعنى بتعزيز دور اللغة العربية والشباب  القمري في نشر قيم التسامح والسلام.

 "المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام"، عقد  في العاصمة القمرية "موروني"، بحضور رئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس البرلمان القمري، مستدران عبده، برعاية المجلس العالمي للتسامح والسلام، وحضور عدد من أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وممثل عن جامعة الدول العربية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم ووفود أكثر من 30 دولة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للإمارات كان لها علاقة بـ سد النهضة

مواعيد الجامعات لسحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة "ذكور وإناث"

شروط حصول العامل على إجازة الامتحانات بأجر وعقوبة عمله لدى الغير

رانيا محمود ياسين: أنا أول إعلامية هاجمت قنوات أهل الشر وحذرت منها

سد النهضة ومكافحة الإرهاب الأبرز ..ملفات تصدرت مباحثات الرئيس السيسي ونظيره السنغالي

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: تجاوزنا ذروة الصقيع.. وتحسن الأجواء في هذا التوقيت

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد مصحوبة بموجة أمطار جديدة

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الخطيب يعتذر.. ومرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في كأس العالم

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رسميا.. بيرسي تاو خارج حسابات الأهلي في كأس العالم للأندية

مستشار الرئيس للصحة: لم نتأكد من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

فيديو

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

سيدات مصريات تبرعن بثرواتهن حبًا في الوطن .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ