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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري 812 تظهر بطلاء Blu Capri المذهل.. صور

صدى البلد

يعتبر لقاء Ferrari Cavalcade حدثاً سنوياً ورحلة برية لأصحاب سيارات العلامة التجارية الإيطالية، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للحدث في عام 2021، تقوم Prancing Horsing  ببناء خمس سيارات تستلهم من المعالم السياحية على طول الطريق، وأولها طراز 812 Competizione A الذي يأتي بطلاء Blu Capri.

يتكون اللون من ظل أخضر مع تلميحات من اللون الأزرق تصفه فيراري بأنه بالأزرق القزحي الكثيف، والذي يعرض الفروق الدقيقة المختلفة المستوحاة من البحر."

تعتبر هذه الصور مجرد تصميمات أولية للسيارة الجديدة القادمة يبدو ويبدو الطلاء رائع المظهر في 812 Competizione A، حيث يمتزج اللون الداكن جيداً مع ألياف الكربون المكشوفة التي تزين الواجهة الأمامية وغطاء المحرك والسقف والواجهة الخلفية، وتبدو ملاقط المكابح الصفراء ساطعة للغاية بالنسبة لبقية التصميم، وقد تبدو أفضل في ظل اللون الباهت.

لم تقدم فيراري أي تلميحات حول السيارات الأخرى المستوحاة من معالم لقاء Cavalcade الموجودة على الطريق، ولا توجد أيضًا تفاصيل أسعار لسيارة  Blu Capri ويبدأ سعر 812 Competizione A  من 578.000 يورو في أوروبا، ومن المتوقع أن تكون تكلفة هذا المنتج أعلى من هذا المبلغ بكثير.

تعتبر سيارتي 812 Competizione coupe و Aperta بديلين عن سيارات 812 Superfast  و GTSاللتان يستخدمان محركاً طبيعياً بسعة 6.5 لتر V12 وقوة تصل الى 830 حصانًا و 510 رطل-قدم وسرعة دوران تصل إلى 9500 دورة في الدقيقة، وتقول فيراري إنها تصل إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.85 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 211 ميلاً في الساعة.

تستخدم 812 Competizione علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات مثل الطرازات التي تحل محلها، ولكنها تشهد بعض التعديلات على ناقل الحركة تتحول بسرعة أكبر بنسبة خمسة بالمائة.

ستصنع فيراري 999 نسخة من 812 Competizione coupe و 599 نموذجًا من Apertaوستبدأ عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2022، ويبدأ الإصدار المزود بلوحة بسقف قابل للإزالة في الذهاب إلى المشترين في الربع الأخير من العام.

Ferrari Ferrari Cavalcade Blu Capri Prancing Horsing اوروبا Aperta

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