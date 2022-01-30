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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. ياسمين عبد العزيز تتعافي من فيروس كورونا وسلبية مسحتها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

علم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .


وأجرت ياسمين عبد العزيز مسحة طبية جديدة جاءت نتيجة المسحة سلبية ، لتعلن تعافيها تماما من الفيروس.


إصابه ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا:


وكان  صدي البلد قد علم  من مصادره أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ، وتخضع حاليا للعزل المنزلي .

وتأتي إصابة ياسمين عبد العزيز بعد احتفالها منذ عدة أيام بعيد ميلادها في أحد الأماكن العامة برفقة أصدقائها وزوجها احمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أصيبت قبل ذلك بفيروس كورونا خلال تصويرها مسلسلها اللي ملوش كبير والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تمكن عمر كمال من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب  من خلال أغنية بحبك بعد طرحها بساعات .

حققت أغنية بحبك من غناء عمر كمال ما يزيد على مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

أكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة "العوضي " وأنه يعتبر أخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .

وكان قد احتفل النجم أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن

بعد أزمة أصحاب ولا أعز|ياسمين عبد العزيز تدعم منى زكى وأحمد حلمى

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، على دعم الفنانة منى زكى بعد أزمة فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز ، مجموعة من الصور التى تجمعها بمنى زكى وأحمد حلمى ، عبر خاصية ستوري على الانستجرام.
وأثار فيلم اصحاب ولا أعز ، موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين، بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون أنها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع، وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم ، وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم.

ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز فيروس كورونا اسبوع المسحة سلبية

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